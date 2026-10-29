În aceste condiții, tinerii fac compromisuri: împart chiria sau renunță la ieșirile în oraș. În timp ce vârstnicii rămași fără sprijin își drămuiesc fiecare leu ca să-și poată achita facturile.

Mihaela are 23 de ani și a terminat masterul la Facultatea de Filologie din Brașov. Nu are încă un loc de muncă și simte din plin presiunea cheltuielilor. Așa că s-a mutat cu două tinere ca să împartă chiria și utilitățile pentru un apartament.

Mihaela Mihalache, absolventă de studii superioare avansate: „Împărțit la trei vine mai bine, na. Am vrut să mă mut singură și eu, dar nu se poate, chiar cu salariul de minim pe economie."

Ca să locuiască singur, Ayan, student la inginerie electrică, face eforturi considerabile dar și compromisuri.

Ayan, student: „Sunt videograf, filmez la evenimente și încerc să fac diferite joburi pe lângă part time. Mâncatul în oraș e costisitor, gătit cât mai mult acasă. Nu prea ies, încerc să strâng."

Și pentru pensionarii care locuiesc singuri traiul vine cu provocări. Hareta Fertu are 72 ani și o pensie cu puțin peste 2.000 de lei, dar spune că vrea să rămână optimistă în ciuda greutăților.

Hereta Fertu, pensionară: „Am niște prietene și mai mergem la clubul pensionarilor. Vii cu inima încărcată de bucurie nu te mai gândești că vai de mine, oare cu ce plătesc factura.. trebuie să fim optimiști!"

Potrivit unui studiu, pentru un trai decent, o singură persoană, are nevoie de peste 4.400 lei. Asta înseamnă că salariul minim, de 2.699 de lei pe lună acoperă doar 60% din această sumă. Cei mai mulți bani se duc pe chirie și mâncare. Educația și cultura rămân pe ultimul loc.

Cheltuielile unei persoane adulte singure

„LOCUINȚA - 1.479 lei

CHELTUIELI CU LOCUINȚA - 465 lei

ALIMENTAȚIA - 818 lei

ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE - 245 lei

PRODUSE DE UZ CASNIC ȘI IGIENĂ PERSONALĂ -180 lei

SERVICII - 332 lei

DOTAREA LOCUINȚEI - 143 lei

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ - 72 lei

ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII - 82 lei

RECREERE ȘI VACANȚĂ - 192 lei

FOND DE ECONOMII - 402 lei

Total 4.407 lei

sursa: Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România”

Ciprian Iftimoaiei, sociolog: „Acest coș minim lunar pentru o singură persoană, de 4.400, ne arată o realitate tristă în România, faptul că există discrepanțe foarte mari în rândul populației. În România trăiești bine dacă ai bani, este o societate extrem de polarizată social și economic. A merge la teatru sau la alte activități culturale reprezintă un lux în România de astăzi”.

Bianca Teșcanu, prodecan Facultatea de Științe Economice UNITBV: „Principala consecință este destul de gravă, pentru că tinerii în ziua de astăzi încearcă să găsească variante alternative, probabil cea mai la îndemână, fiind cea a găsirii unui loc de muncă, într-o perioadă în care ei ar trebui să studieze."

Potrivit datelor din studiu, majoritatea românilor care câștigă un salariu mediu au banii la limită doar pentru cheltuielile de bază. Salariul mediu net la noi în țară ajunge la 5.688 de lei.