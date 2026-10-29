Oficiul Central Bavarez pentru Combaterea Terorismului îi suspectează pe cei doi că pregăteau sabotaje similare în estul Germaniei.

Asta poate însemna că vor fi predați autorităților române doar după ce ancheta de acolo va fi finalizată.

Jurnaliștii de la Der Speigel au dezvăluit că cei doi suspecți din Belarus - unul în vârstă de 39 de ani, celălalt, de 50 de ani, aceiași care au provocat incendiul de la Brașov de luna trecută, ar fi plănuit un atac de sabotaj în zona Nuremberg.

Sursele germane de securitate au dezvăluit că cei doi intenționau să provoace un incendiu în apropierea unei linii de cale ferată și a unei rețele electrice.

Procurorii de la Parchetul din Munchen au confirmat pentru Știrile Pro TV că bielorușii au fost arestați pe 7 octombrie de Tribunalul Districtual Fürth, pentru conspirație în vederea comiterii unui incendiu provocat, în legătură cu spionaj în scopuri de sabotaj.

„Există suspiciuni puternice că acuzații au conspirat în Germania înainte de 30 septembrie 2026 pentru a da foc unei clădiri sau unei instalații de infrastructură critică încă neidentificate în zona Nürnberg, folosind acceleratori, în numele unui guvern sau al unei organizații străine, în schimbul unei plăți, provocând astfel daune materiale semnificative și punând în pericol securitatea Republicii Federale Germania”, au transmis autoritățile germane.

Corespondent Pro TV: „În aceste condiții, procuratura din Munchen susține că mandatele europene de arestare, emise de Curtea de Apel București, la cererea DIICOT, intră în sfera supradetenției. Așa că o eventuală predare în România a celor doi bieloruși pentru a fi inculpați, după incendiul de la Brașov, ar putea avea loc cel mai devreme abia la finalizarea investigațiilor autorităților judiciare germane”.

Cel de-al treilea suspect, ucraineanul care i-a coordonat și care a fost arestat în Polonia a anunțat deja autoritățile judiciare de la Varșovia că se opune predării în România.