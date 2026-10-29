Social-democrații mai susțin că Guvernul Bolojan nu a plătit facturi importante pentru ca deficitul bugetar raportat să fie mai mic cu câteva zeci de miliarde de lei. Fostul premier le răspunde însă că acuzațiile vor doar să acopere promisiunile fără acoperire făcute, din nou, de PSD.

Reprezentanții PSD cer mai multe cifre de la Ministerul de Finanțe, după ce au fost de acord ca domenii critice să primească de urgență bani de la buget.

Reclamă că datele prezentate de Ministerul Finanțelor ar fi incomplete, reprezentând doar diferența dintre încasările și plățile statului.

PSD-iștii vor și cifre privind deficitul ESA, calculat după metodologia europeană, care cuprinde și obligațiile de plată. Și susțin că Executivul condus de Ilie Bolojan ar fi amânat plata mai multor facturi, ca deficitul să fie mai mic cu 40 de miliarde de lei.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „De aceea e nevoie ca ministrul Nazare să vină să facă această prezentare. De asemenea, vrem cât mai rapid să fie prezentată situația reală a facturilor neachitate. De asemenea, credem că este necesar ca la fiecare minister să se facă o evaluare a lucrărilor efectuate și nici măcar facturate”.

Liberalii, în frunte cu Ilie Bolojan, spun că PSD își caută scuze pentru promisiunile făcute fără acoperire. Ministrul PSD al Muncii a anunțat deja că ar vrea ca, în primă fază, să crească pensiile și să elimine plata CASS-ului de către mame.

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: „Această dispută falsă privind o așa-zisă gaură bugetară este de fapt pretextul construit de PSD pentru o nouă rundă de alocări discreționare către administrațiile locale”.

Alexandru Nazare a declarat că Ministerul Finanțelor pregătește un raport cu clarificările cerute de PSD și a amintit că, pe primele nouă luni ale anului, deficitul cash a scăzut de la 5,3%, cât a fost în 2025, la 3,8% din PIB.