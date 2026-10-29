Încă două unități medicale au fost inaugurate: Spitalul Agrippa Ionescu, unde sunt tratați deja pacienți, și pavilionul Zerlendi al Institutului Marius Nasta, pentru cei cu boli grave de plămâni. Fără bani europeni, aceste unități medicale nu ar fi existat.

În câteva săptămâni, spun autoritățile, în noua clădire a Institutului Marius Nasta se vor putea face internări.

Corespondent PROTV: „Clădirea veche avea peste 130 de ani și, din cauza degradării, era închisă. În locul ei a fost ridicată o clădire modernă. Aici sunt 115 paturi, dintre care 19 de terapie intensivă, 3 săli de operație și laboratoare foarte dotate cu aparatură performantă.”

Directorul medical al Institutului Marius Nasta: „Nu-și poate dori nimic mai mult un medic decât să lucreze în astfel de condiții și să poată oferi pacienților un act medical de calitate, mai normal și mai plăcut atât pentru medic, cât și pentru pacient.”

În spitalul cu 4 etaje vor lucra medici care deja sunt angajați în Institut.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Echipele Ministerului Sănătății, împreună cu managerul spitalului, lucrează la etapa de operaționalizare și de relocare a personalului anumitor secții, a anumitor specialități sau compartimente în noua clădire.”

Investiția a costat 120 de milioane de euro.

Și noul Spital „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” de la Balotești a fost pus în folosință.

Pe o suprafață de peste 37.000 mp, clădirea modernă are 520 de paturi, cele mai multe pentru spitalizare continuă. Sunt 19 secții, 14 săli de operație, inclusiv o sală hibridă destinată chirurgiei cardiovasculare.

Echipamentele PET-CT, SPECT-CT și cele de radioterapie vor permite extinderea serviciilor de diagnostic și tratament oncologic. În total sunt 51 de paturi de terapie intensivă, organizate în rezerve individuale, în care accesul se face fără contact manual, prin intermediul unui sistem de deschidere automată.

Spitalul a mai derulat, prin PNRR, trei proiecte dedicate digitalizării fluxurilor medicale, reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale și dezvoltării serviciilor ambulatorii.

Conform ministrului Sănătății, doar opt spitale noi au rămas cu finanțare prin PNRR, după reducerile succesive ale listei inițiale. Alte nouă unități sanitare au fost mutate în alte proiecte, tot cu finanțare europeană.