Iar autoritățile spaniole nu au transmis, deocamdată, informații că ar fi fost implicați și alți români în teribilul accident. Românii care locuiesc în zonă s-au mobilizat repede să-i ajute pe răniți, au transportat victime și au dus alimente.

Autoritățile din Spania au verificat listele cu persoanele care cumpăraseră bilete pentru cele două trenuri implicate în accident. Așa a fost identificat și un cetățean român printre victime. Contactat de consulat, omul a spus că a avut răni, a primit îngrijiri medicale, a fost supus unor investigații medicale, dar nu este internat.

Corespondent PRO TV: „Deocamdată, alte date privind cetățeni români printre victime sau răniți nu sunt, însă autoritățile de aici păstrează un secret total. În spatele meu e presă din toate țările europene: Grecia, Portugalia, Franța, Marea Britanie. Toți vor să afle dacă sunt conaționali printre cei aduși la spitale sau la morgă. Ei bine, în cont vorbim și de 54 de dispăruți, persoane care nu au fost găsite și pe care autoritățile le caută în cele două trenuri.”

Reprezentant ambasadă: „Toate numerele de telefon ale consulatelor din zonă sunt la dispoziția românilor. Românii, dacă sunt în vreo situație de acest fel sau dacă e vreo persoană dispărută, să sune la autoritățile spaniole, dar și la autoritățile române, care sunt la dispoziția lor.”

Sergiu Șoșa, originar din Alba Iulia, locuiește de 21 de ani în comuna Turda, aproape de locul în care a avut loc tragedia. Imediat după accident, a mers să ajute.

Sergiu Șoșa, român stabilit în Spania: „Tot satul s-a mobilizat, în jumătate de oră eram toți cu mașinile la locul accidentului și aduceam răniți aici ca să ajutăm ambulanțele, ca să poată să facă față. Ei plângeau cel mai tare să își găsească familia, care erau cu familii, unchi, mătuși, soră.”

Sergiu și soția lui, Sabrina, au un restaurant în localitate. Au ajutat inclusiv cu alimente.

Sergiu Șoșa, român stabilit în Spania: „Am făcut peste o sută și ceva de sendvișuri mari, cafea, apă, astăzi dimineață am făcut 300-400 de churos. Plângeau, căutau familii, mama căuta fiica, frate, unchi, mătuși, panicați.”

Sabrina a dat o mână de ajutor și la cele două săli de sport, unde autoritățile au organizat spații pentru a acorda îngrijiri medicale.

Sabrina Șoșa: „Plini de sânge, răniți, la cap, la mâini. Aici care au fost nu chiar grav, grav, loviți la cap, la mâini, la spate; cei mai grav s-au dus cu elicopterul, ambulanțe, mii de elicoptere, ambulanțe, multe, multe.”

Câțiva dintre cei răniți au ajuns și la Spitalul Memorial Publio Cordón, unde șeful secției ATI este doctorul român Radu Podaru.

Radu Podaru, șef secție ATI Spitalul Memorial Publio Cordón: „Răniți, dar răni ușoare, i-am văzut în urgențe; marea majoritate a pacienților gravi care s-au dus pe ATI au fost duși la spitalele din Madrid și Toledo.”

Românii din zonă au lansat apeluri de donare de sânge pentru răniți. Întreaga societate spaniolă s-a mobilizat în scurt timp, într-un mod impresionant, povestește medicul.

Radu Podaru, șef secție ATI Spitalul Memorial Publio Cordón: „Din propria inițiativă s-au dus să doneze sânge și s-a adus atât de mulți oameni care vor să doneze sânge, că trebuie să aștepți în jur de 4 ore ca să poți să donezi.”

Autoritățile spaniole au anunțat că 50 de persoane rănite sunt încă internate în spitale.