Însă guvernul trebuie să împartă resurse limitate, în condițiile în care ministerele au solicitat suplimentări de 60 de miliarde de lei, iar România trebuie să țină deficitul bugetar sub control. Până la finele anului va mai fi făcută o împărțire de fonduri, pentru că mai multe instituții, printre care și primării, au rămas fără bani.

Banii distribuiți la prima rectificare bugetară pe anul acesta sunt destinați în primul rând acoperirii nevoilor imediate din sănătate, spune premierul Luca Niculescu.

Luca Niculescu, premier: „Am decis să rezolvăm situația urgentă a rectificărilor, nici personalul medical și nici pacienții nu trebuie să se confrunte cu probleme”.

Potrivit proiectului rectificării bugetare, peste patru miliarde de lei sunt alocați pentru Ministerul Sănătății, Casa de Sănătate și Ministerul Agriculturii, dar și unor instituții de ordine publică. Însă cererile au fost mult mai multe.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Ministerele au cerut 60 de miliarde. Este o sumă foarte mare. Nu cred că România își permite să aloce sume de o asemenea magnitudine. Cred că în adâncul sufletului lor toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată”.

Până la finele anului, va fi făcută o a doua rectificare, a mai anunțat ministrul Finanțelor. În țară, sunt primării care așteaptă bani în plus de la Guvern.

Alfred Simonis, președintele Uniunii Consiliilor Județene: „Sunt sute de localități care, dacă nu fac nicio investiție și nu primesc ajutor suplimentar de la Guvern, nu pot funcționa – salarii, iluminat public”.

Dacă România depășește ținta de deficit bugetar, riscă să se împrumute la dobânzi mai mari și să fie penalizată de investitori. Asta ar însemna costuri în creștere pentru stat și apoi pentru firme și populație, mai spun economiștii.

Radu Nechita, economist: „Avem prea mulți politicieni care consideră bugetul ca buget de campanie și țin cont că alegătorii preferă minciuni frumoase... mărim pensii, nimeni nu plătește impozit, vom reduce cheltuielile, dar nu concediem pe nimeni, se întreține o multitudine de iluzii care nu pot fi finanțate”.

România trebuie să se încadreze anul acesta într-o țintă de deficit bugetar de 6,2% din Produsul Intern Brut. Cu alte cuvinte, cheltuielile pot fi cu cel mult 128 de miliarde de lei mai mari față de venituri.