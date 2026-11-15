S-a întâmplat la marginea Iașiului, iar părinții și fata lor adolescentă au scăpat cu viață mulțumită celor doi câini ai familiei, care i-au trezit din somn când au simțit pericolul. Pompierii spun că au început să se confrunte tot mai des cu astfel de incendii provocate de bateriile dispozitivelor electrice puse la încărcat.

Incendiul care i-a lăsat pe drumuri a izbucnit în jurul orei 15, își amintesc cu groază soții Balan. Abia terminaseră de renovat casa, aflată în aceeași curte cu a socrilor. Acum nu mai au nimic.

Gabriela Balan, proprietara casei: „De spaimă n-am ieșit pe poartă, ne-am dus în spatele casei. Nu mai puteam ieși, soțul a venit, a rupt gardul și am ieșit cu fata și cu cățelușii. A fost o sperietură foarte mare.”

Cei doi bichoni, Baloo și Tessa, sunt eroii familiei. Fără ei, povestea se putea încheia tragic.

Lucian Balan: „Au simțit focul, el stătea în ușă aici și lătra, iar fetița a venit în pat la soție ca să o avertizeze. Am ieșit cu tot cu ei afară.”

Incendiul a pornit din garaj, acolo unde proprietarul își pusese la încărcat o bicicletă electrică pe care o cumpărase la mâna a doua din Belgia.

Lucian Balan: „Bicicleta electrică, pusă aici la încărcat, lângă mobilă, dulăpior de lemn, când a explodat bateria a început să ardă totul. Garajul a fost placat tot cu OSB. Am văzut la TV că au mai luat foc, dar nu credeam că o să mi se întâmple și mie.”

Cazurile de acest fel sunt dese

Nu e prima dată când bateriile de biciclete sau trotinete electrice au provocat incendii. Pompierii spun că se confruntă tot mai des cu astfel de cazuri. Ultima dată, în luna iunie, o explozie urmată de un incendiu a zguduit un bloc de garsoniere din Timișoara. Trei oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Dezastrul a pornit de la bateria unei trotinete electrice pusă la încărcat și pe fondul unei acumulări de gaze.

Corespondent PROTV: „Încărcarea dispozitivelor electrice în casă reprezintă un risc de incendiu crescut, așa că pompierii au realizat un ghid de prevenție special pentru asta, pe care îl găsim pe site-ul fiipregatit.ro. Unul dintre cele mai importante sfaturi găsite aici e să punem la încărcat dispozitivele electrice într-un loc uscat, răcoros, în care nu sunt materiale inflamabile.”