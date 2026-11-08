Linia de rezervă Ferrosplavnaia, care furnizează energie pentru necesităţile centralei, a fost deconectată după avarierea ei, potrivit unui comunicat postat pe reţelele sociale, potrivit Agerpres.

Nota precizează că centrala este acum alimentată de generatoare auxiliare care funcţionează pe bază de motorină şi care permit răcirea celor şase reactoare şi a bazinelor cu combustibil uzat.

Personalul ia toate măsurile necesare pentru a asigura funcţionarea acestor generatoare de rezervă şi, prin urmare, a structurilor lor. "Nivelurile de radiaţii din centrală şi din zona învecinată se află în limitele normale", subliniază administraţia uzinei.

Instalaţiile sunt alimentate cu energie electrică

Instalaţiile sunt alimentate cu energie electrică de la două linii situate pe teritoriul aflat sub control ucrainean, pe malul drept al râului Nipru. În timp ce linia de la Ferrosplavnaia funcţiona încă, cealaltă, Dnieprovskaia, linia principală, a fost deconectată în martie trecut în urma unui atac. Din acest motiv, în luna iunie s-a declarat o încetare a focului, dar linia nu şi-a reluat niciodată activitatea.

În septembrie trecut, Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistiţiu pentru a permite reparaţiile care să readucă instalaţia la alimentarea cu energie electrică necesară pentru a funcţiona în siguranţă, a raportat Organizaţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) la momentul respectiv.

Organismul ONU, cu sediul la Viena, a avertizat atunci că centrala ar putea rămâne fără energie electrică în câteva zile dacă se terminau rezervele de motorină.

Directorul AIEA, Rafael Grossi, a atras atenţia încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, asupra pericolului enorm pe care îl reprezintă luptele din apropierea unei centrale nucleare, precum cea din Zaporojie, care a suferit numeroase întreruperi ale alimentării cu energie electrică, inclusiv explozii în proximitate.

Deşi centrala nu mai produce energie electrică deoarece reactoarele sale sunt tehnic oprite, aceasta continuă să necesite o alimentare constantă cu electricitate, precum şi sisteme operaţionale pentru a asigura răcirea nucleului şi a combustibilului nuclear uzat.