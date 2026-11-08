La ceremonia organizată la Stația Electrică Chișinău au participat președinta Maia Sandu, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită în Republica Moldova, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, potrivit News.ro.

Ce a declarat Maia Sandu

Maia Sandu a declarat că „în primii 30 de ani de independență, Republica Moldova a investit prea puțin în interconexiuni energetice, iar dependența de un număr limitat de surse și rute de aprovizionare ne-a costat”.

„De fiecare dată când Moldova îndrăznea să aleagă altceva decât își dorea Moscova, eram amenințați că vom rămâne fără lumină și căldură. Și au fost perioade în care am fost deconectați de la energie. Ultima dată s-a întâmplat în toamna anului 2021. (…) Despre necesitatea unei linii electrice care să ne conecteze direct la piața românească se discută de mai bine de un deceniu. Primele demersuri au început în 2013 și abia în septembrie 2019 Guvernul pe care l-am condus a aprobat acordul de finanțare din partea Băncii Mondiale, în valoare de 61 de milioane de euro, pentru construcția liniei. Inițial, finalizarea proiectului era planificată pentru luna august 2024. Termenele au fost însă prelungite, inclusiv din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a afectat disponibilitatea echipamentelor și procesele de livrare a acestora. Construcția liniei electrice a fost finalizată în noiembrie 2025, după care au urmat testările tehnice, verificările de siguranță și procedurile de recepție. Stația de la Vulcănești a fost gata în iunie 2026, iar stația Chișinău a început testările acum câteva săptămâni”, a precizat Sandu.

Maia Sandu a vorbit și despre creșterile semnificative ale prețurilor la resursele energetice pe piața externă, determinate de războaie, schimbări climatice și crize regionale. „Acestea au condus la creșterea costurilor pentru consumatorii din țara noastră. (…) Am încredere că, pe termen mediu, piața energetică mondială se va echilibra. (…) Pentru moment, totuși, am reușit să rezolvăm o problemă majoră: nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura”, a adăugat președinta.

La rândul său, Marta Kos a declarat că punerea în funcțiune a noii infrastructuri marchează încheierea dependenței energetice a Republicii Moldova față de Rusia.

„Astăzi putem spune cu adevărat: dependența energetică a Republicii Moldova față de Rusia a fost stopată. Nicio țară nu are dreptul să utilizeze sursele energetice pentru a dicta ceva Moldovei. Acum puteți lua energie de unde vă doriți”, a declarat comisarul european pentru Extindere.

Kos a recunoscut, totodată, că prețurile la energie continuă să reprezinte o povară pentru populație și a dat asigurări că sprijinul european va continua.

„Cunoaștem că prețurile sunt în continuare o povară pentru cetățeni, dar puteți miza în continuare pe UE pentru ajutor”, a adăugat comisarul european.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că proiectul consolidează atât securitatea energetică, cât și securitatea generală a Republicii Moldova.

„Europa se construiește și aici, prin fiecare legătură care ne face mai siguri și mai liberi. Securitatea energetică e și parte a securității Republicii Moldova”, a afirmat ministrul.

Întârziere de peste doi ani a proiectului

Linia Vulcănești–Chișinău are aproximativ 158 de kilometri și este însoțită de lucrări de modernizare a stațiilor electrice Vulcănești și Chișinău. Proiectul a fost finalizat cu o întârziere de peste doi ani față de termenul inițial, stabilit pentru august 2024. Maia Sandu a menționat că termenele au fost prelungite inclusiv din cauza războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Autoritățile susțin că noua linie oferă o rută suplimentară pentru importul energiei electrice din România și din sistemul energetic european, reducând dependența de infrastructura amplasată în regiunea transnistreană.

La finalul ceremoniei, Dorin Junghietu le-a oferit simbolic Maiei Sandu și Martei Kos câte o bucată de conductor electric utilizat la construcția liniei.

Autoritățile pregătesc și alte proiecte de interconectare energetică, menite să diversifice rutele de aprovizionare și să consolideze conexiunea Republicii Moldova cu sistemul energetic european.