„Cauza deconectarii Unităţii 1 CNE Cernavodă este o defecţiune în partea clasică a reactorului Unităţii 1, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare”, anunţă, luni seară, compania, într-o informare transmisă Bursei de Valori Bucureşti.

La ora 17:57 centrala de la Cernavodă a fost oprită accidental, pentru 36 de ore, din cauză că nu au putut menține vidul la condensatorul turbinei. De la momentul repornirii, săptămâna trecută, Unitatea 1 nu a funcționat niciodată la puterea sa maximă.

Anunțul legat de problemele de la reactorul 1 vine la scurt timp după ce au început procedurile pentru repornirea celui de-al doilea reactor, care ar urma să intre în funcțiune marți.

Specialiştii CNE Cernavodă lucrează în mod continuu la remedierea situaţiei şi repornirea Unităţii 1 cu prioritate.

„În acest context, vor fi luate măsuri la nivelul management-ului tehnic al centralei care are în responsabilitate asigurarea disponibilităţii echipamentelor necesare operării Unităţii 1 CNE Cernavodă. Astfel, începând cu dată 01.12.2026, Directorul Tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior”, precizează compania.

Lucrările de remediere se realizează în conformitate cu procedurile aplicabile ale CNE Cernavodă, fără impact asupra securităţii nucleare, personalului şi mediului înconjurător.

De asemenea, specialiştii CNE Cernavodă realizează simultan lucrări de pornire a Unităţilor 1 şi 2 în vederea reconectării la SEN în cel mai scurt timp.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional vineri. Unitatea 1 a centralei nucleare a fost oprită controlat la 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost deconectată treptat pe 13 august 2026, ducând la oprirea totală a centralei, din cauza debitului scăzut al Dunării.