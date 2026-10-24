Experți de la Inspectoratul de Stat în Construcții au evaluat structura blocului și au stabilit în final că nu există un pericol iminent de prăbușire.

Alarma s-a dat sâmbătă dimineata, după ce mai mulți locatari ai acestui bloc din Sectorul 6 s-au plâns administratorului că balcoanele lor s-ar putea prăbuși. Speriată, o femeie a sunat la 112, mai ales că știa că blocul e încadrat cu bulina roșie în categoria de risc seismic.

Virginia Petrache, proprietar: „Din interiorul balconului, se vede de la 6 la etajul 5. Când am achiziționat acum un an, știam că blocul are risc seismic, dar nu era degradat la nivelul acesta".

„Locatară: Acum am făcut curat și am văzut ce se întâmplă.

Reporter: Nu știți dacă era gaura...

Locatară: Era, dar nu așa. Acum, după ultimul cutremur".

Când au văzut crăpătura de pe fațada blocului, pompierii au decis să-i evacueze pe toți.

Gen. brig. Alexandru Precup, șeful ISU BIF: „Sunt 65 de persoane evacuate. Am pătruns în interior, am văzut că sunt rosturi de dilatație, inclusiv în locuințe”.

Chemați la fața locului să evalueze riscurile, inspectorii în construcții și-au dat seama că nu era prima dată când intrau în acel bloc. Îl expertizaseră și în urmă cu 9 ani.

Octavian Brener, purtător de cuvânt al ISC București: „Fisura exista, spun oamenii, dar că s-a mai mărit. Da, expertul a spus că s-a mărit cu 1 cm, nu a afirmat că e ceva grav. Expertiza e făcută, ea va trebui acum suplimentată în funcție de ce concluzionează expertul, cu lucrări de urgență".

„Era mai ușor să cumperi un apartament nou decât să faci consolidarea”

După o oră, oamenii s-au întors în locuințe. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic susține că în iunie 2021 era aprobat un proiect în valoare totală de 44,59 de milioane de lei pentru tot blocul, însă proprietarii au refuzat lucrările.

„Președinta Asociației de Proprietari: Cine a făcut proiectul nu a venit la fața locului, dar a făcut proiectul cu, vă dau un exemplu, sunt 180 de apartamente, 180 de căzi, 180 de uși, 180 de tot ce vrei, și la prețul respectiv era mai ușor să cumperi un apartament nou decât să faci consolidarea.

Reporter: Cât trebuia să plătească fiecare?

Președinta: Nu se făcuse calculul, dar proiectul era vreo 10 milioane de euro”.

Acum, tot procesul privind consolidarea va fi reluat, dacă proprietarii vor fi de acord cu condițiile oferite de autorități.

Potrivit administrației pentru consolidări, în Capitală au fost evaluate peste 2.800 de blocuri, din care 865 au fost încadrate în clasele de risc seismic 1 și 2. Doar în cazul a 185 s-au început deja lucrări de consolidare.