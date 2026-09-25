Primarul Sectorului 2 a precizat, totodată, că, în curând, vor fi prezentate noile modele de chioşcuri de flori, care vor fi mai bine integrate în spaţiul urban.

Potrivit primarului, autoritatea locală intervine, printre altele, pe Calea Moşilor, Bulevardul Lacul Tei, şoselele Colentina şi Mihai Bravu.

Primarul promite chioșcuri noi, moderne

„Facem însă ordine fără să distrugem o meserie. Lucrăm împreună cu Asociaţia Florarilor, pentru că vrem să păstrăm această activitate tradiţională şi să sprijinim familiile care trăiesc din ea. Dar comerţul stradal trebuie să se desfăşoare civilizat, legal şi în siguranţă, fără să ocupe trotuarele şi fără să afecteze spaţiul public. (...) Chioşcurile care funcţionează legal vor fi înlocuite treptat cu unele moderne, unitare şi mai bine integrate în spaţiul urban", a scris Rareş Hopincă, pe Facebook.