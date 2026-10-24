Alertă în București: Fisură imensă într-un bloc, de la etajul 5 până la 8. Locatarii au fost evacuați. Fațada se mișcă

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bloc, smurd, pompieri
ISU Bucureşti-Ilfov

Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a fost semnalată o crăpătură între două scări, care se întinde de la etajul 5 până la etajul 8.

autor
Cristian Matei,  Cristian Anton

UPDATE: Şeful ISUBIF, Irinel Precup, a declarat, sâmbătă, că au fost evacuate toate cele 65 de persoane găsite în blocul din Bucureşti unde a fost semnalată o crăpătură între două scări ale imobilului, iar alte măsuri vor fi stabilite în urma unui Comitet pentru Situaţii de Urgenţă.

„S-au constatat nişte rosturi de dilataţie, mişcări ale părţii de faţadă a blocului, colegii mei au intrat rapid în intervenţie, au verificat structura de rezistenţă a blocului şi am solicitat informaţii şi de la alte autorităţi - de la ISC, Poliţie, Jandarmerie şi primărie, pentru a lua măsuri necesare în vederea stabilizării acestei situaţii", a afirmat şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, prezent la faţa locului.

El a precizat că a fost luată măsura temporară de evacuare a întregului bloc, au fost scoase toate persoanele care se aflau în bloc, şi s-a luat măsura opririi tuturor utilităţilor.

„O să le dăm drumul în funcţie de decizia pe care o vom lua în Comitetul de Situaţii de Urgenţă. La 14:30 va fi un Comitet pentru Situaţii de Urgenţă la dispeceratul integrat unde vom stabili măsurile care urmează a fi luate de către autorităţi", a mai spus Precup.

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Un locatar a sesizat sâmbătă, prin apel 112, o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuinţe din Drumul Taberei.

Pompierii au intervenit cu Detaşamentul Special de Salvatori, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi o autospecială de transport personal şi victime multiple, în vederea asigurării unui spaţiu temporar pentru a proteja persoanele evacuate.

Nu se știe dacă fisura a apărut după cutremurul de săptămâna trecută

Au fost solicitaţi în sprijin şi inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru a realiza o expertiză tehnică.

Imobilul este încadrat la risc seismic și nu este clar dacă această crăpătură a apărut în urma cutremurului de săptămâna trecută.

”Intervenim pe Drumul Taberei nr. 30, Sector 6, Bucureşti, ca urmare a unui apel realizat prin numărul unic de Urgenţă 112, prin care un locatar a sesizat o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime P+8”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Imobilul de locuinţe colective este semnalizat pentru risc seismic.

”Din informaţiile preliminare, scara de bloc este constituită din 36 de apartamente şi locuită de 65 de persoane. În momentul de faţă nu este cert dacă crăpătura a survenit ca urmare a cutremurului din data de 19.10.2026. Având în vedere pericolul la care se pot supune, procedăm la evacuarea preventivă a persoanelor din scara de bloc”, precizează sursa citată.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje, inclusiv o autospecială de transport personal şi victime multiple, în vederea asigurării unui spaţiu temporar pentru a proteja persoanele evacuate de temperaturile scăzute.

De asemenea, au fost solicitaţi în sprijin şi inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru a realiza o expertiză tehnică.

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Sursa: StirilePROTV Agerpres

Etichete: bloc, bucuresti, alerta,

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