Alertă în București: Fisură imensă într-un bloc, de la etajul 5 până la 8. Locatarii au fost evacuați. Fațada se mișcă

UPDATE: Şeful ISUBIF, Irinel Precup, a declarat, sâmbătă, că au fost evacuate toate cele 65 de persoane găsite în blocul din Bucureşti unde a fost semnalată o crăpătură între două scări ale imobilului, iar alte măsuri vor fi stabilite în urma unui Comitet pentru Situaţii de Urgenţă.

„S-au constatat nişte rosturi de dilataţie, mişcări ale părţii de faţadă a blocului, colegii mei au intrat rapid în intervenţie, au verificat structura de rezistenţă a blocului şi am solicitat informaţii şi de la alte autorităţi - de la ISC, Poliţie, Jandarmerie şi primărie, pentru a lua măsuri necesare în vederea stabilizării acestei situaţii", a afirmat şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, prezent la faţa locului.

El a precizat că a fost luată măsura temporară de evacuare a întregului bloc, au fost scoase toate persoanele care se aflau în bloc, şi s-a luat măsura opririi tuturor utilităţilor.

„O să le dăm drumul în funcţie de decizia pe care o vom lua în Comitetul de Situaţii de Urgenţă. La 14:30 va fi un Comitet pentru Situaţii de Urgenţă la dispeceratul integrat unde vom stabili măsurile care urmează a fi luate de către autorităţi", a mai spus Precup.

Un locatar a sesizat sâmbătă, prin apel 112, o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuinţe din Drumul Taberei.

Pompierii au intervenit cu Detaşamentul Special de Salvatori, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi o autospecială de transport personal şi victime multiple, în vederea asigurării unui spaţiu temporar pentru a proteja persoanele evacuate.

Nu se știe dacă fisura a apărut după cutremurul de săptămâna trecută

Au fost solicitaţi în sprijin şi inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru a realiza o expertiză tehnică.

Imobilul este încadrat la risc seismic și nu este clar dacă această crăpătură a apărut în urma cutremurului de săptămâna trecută.

”Intervenim pe Drumul Taberei nr. 30, Sector 6, Bucureşti, ca urmare a unui apel realizat prin numărul unic de Urgenţă 112, prin care un locatar a sesizat o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime P+8”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Imobilul de locuinţe colective este semnalizat pentru risc seismic.