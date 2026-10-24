„La intervenţia din Drumul Taberei, personal de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii a constatat că nu este afectată structura de rezistenţă a blocului, decizie în urma căreia s-a permis accesul locatarilor în bloc”, a transmis, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov, potrivit News.ro.

Sursa citată a precizat că, în vederea stabilirii unor măsuri unitare adoptate de autorităţile locale, s-a întrunit în şedinţă extraordinară Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Decizia Comitetului va fi publicată pe pagina oficială a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.

PMB: Crăpătura a apărut din cauza canalizării, locatarii au refuzat consolidarea

Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Sectorul 6 al Capitalei, după ce s-a semnalat o crăpătură între două scări, de la etajul 5 până la etajul 8. Imobilul este semnalat cu risc seismic.

Primăria Bucureşti a transmis că crăpătura există de 9 ani. Situaţia a apărut din cauza canalizării. „Există scurgeri, care trebuie remediate de locatari, fiind proprietate privată”, a transmis Primăria Bucureşti.

În plus, instituţia precizează că încă din 2021 sunt aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai proiectului de consolidare a clădirii, care urma să fie făcută prin PNRR, dar locatarii au refuzat consolidarea.