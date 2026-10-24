Primăria Capitalei, despre blocul evacuat: Crăpătura există de 9 ani. Locatarii au refuzat consolidarea

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Crăpătura din blocul evacuat sâmbătă există de 9 ani de zile, Primăria Capitalei știa despre problemă și a vrut să o remedieze, iar Consiliul General al Municipiului București a aprobat consolidarea imobilului încă din 2021, dar locatarii au refuzat. 

autor
Cristian Anton

Crăpătura imensă care apare între etajele 5 și 8 ale blocului din Drumul Taberei, Sector 6, evacuat sâmbătă în urma unui apel la 112, există de nu mai puțin de 9 ani de zile, Primăria Capitalei a încercat să o repare, dar locatarii s-au opus pur și simplu lucrărilor de consolidare.

Informațiile au fost transmise sâmbătă a Primăria Capitalei, pe pagina de Facebook a instituției.

Crăpătura la blocul OD3 există de 9 ani!

Are 5 cm și a fost depistată încă de la prima expertiză, în 2017, între scările 1 și 2.

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Cauza nu este calitatea proastă a construcției, ci problemele cu canalizarea blocului. 

Există scurgeri, care trebuie remediate de locatari, fiind proprietate privată.

În dimineața aceasta, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic l-a trimis la fața locului pe expertul tehnic Mihai Ursăchescu.

👉ISTORICUL

✔️Blocul a fost expertizat de două ori: o dată în 2017, apoi în 2020, potrivit noului normativ P100-3/2019.

✔️AMCCRS a finalizat documentația pentru consolidare în 2021.

✔️Iar în 29 iunie 2021, Consiliul General al Municipiului București a votat proiectul 190, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Costurile estimate ale consolidării se ridică la 44,59 milioane lei și urmau să fie acoperite prin PNRR.

Durata lucrării este de 14 luni.

👉LOCATARII AU REFUZAT CONSOLIDAREA

AMCCRS a discutat cu locatarii în 2021 și le-a propus o soluție de consolidare.

Au refuzat-o pe motiv că e prea invazivă. Au dorit o soluție prin care să nu se mute din bloc.

Proprietarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, în 2023, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor.

Pentru ca un imobil să fie consolidat, asociația de proprietari trebuie să vină cu toate documentele și să accepte soluția propusă.

👉185 DE BLOCURI SUNT ÎN CONSOLIDARE

2.800 de blocuri au fost evaluate. Din acestea 415 sunt în risc seismic 1. Alte 450 sunt în risc seismic II, restul risc seismic 3 și în clase de urgență

În prezent, la AMCCRS, sunt în lucru 185 de blocuri cu risc seismic I, în diverse etape”.

Pompierii au constatat că fațada blocului se mișcă

Toate cele 65 de persoane aflate în blocul din Drumul Taberei au fost evacuate sâmbătă, după ce o locatară a sunat la 112 să anunțe o crăpătură imensă apărută între două scări, între etajele 5 și 8.

S-au constatat nişte rosturi de dilataţie, mişcări ale părţii de faţadă a blocului, colegii mei au intrat rapid în intervenţie, au verificat structura de rezistenţă a blocului şi am solicitat informaţii şi de la alte autorităţi - de la ISC, Poliţie, Jandarmerie şi primărie, pentru a lua măsuri necesare în vederea stabilizării acestei situaţii", a afirmat Irinel Precup, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, prezent la faţa locului.

El a precizat că a fost luată măsura temporară de evacuare a întregului bloc, au fost scoase toate persoanele care se aflau în bloc, şi s-a luat măsura opririi tuturor utilităţilor.

O să le dăm drumul în funcţie de decizia pe care o vom lua în Comitetul de Situaţii de Urgenţă. La 14:30 va fi un Comitet pentru Situaţii de Urgenţă la dispeceratul integrat unde vom stabili măsurile care urmează a fi luate de către autorităţi", a mai spus Precup.

Apartamentele din blocurile cu risc seismic, eliminate de o mare platformă de închirieri. A început deja verificările

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bloc, fisuri, drumul taberei, refuz, locatari, consolidare,

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