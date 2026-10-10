Patru autoturisme au fost avariate, iar un livrator care aștepta la semafor a ajuns la spital, rănit de crengile copacului.

Deși Primăria Sectorului 6 susține că lucrările de toaletare din zonă au fost făcute, locatarii spun că au reclamat de nenumărate ori pericolul și că nu este primul incident de acest fel.

Momentul în care plopul înalt de câțiva zeci de metri se prăbușește a fost surprins de un trecător. Arborele gros, despre care primăria spune că nu era uscat, a lovit două mașini în mers, două mașini parcate și un livrator pe motocicletă care aștepta la semafor. Bărbatul a scăpat cu răni ușoare doar pentru că purta cască de protecție. Șoferii și pasagerii din mașinile avariate nu au avut de suferit.

„Eram aici, am fugit, cădea pe mine... Așa din senin. O bubuitură mare și gata, un trosc... uitați cât de gros și nu are rădăcini.”

A fost nevoie și de intervenția echipajelor de la inspectoratul pe situații de urgență, pentru că s-au rupt câteva fire electrice. Traficul pe bulevard a fost restricționat timp de aproape 5 ore.

Corespondent ȘtirileProTV: „Una dintre mașinile peste care a căzut copacul este încă aici. Cel mai probabil având în vedere cât este de avariată, ar putea fi declarată daună totală. Vedeţi iată parbrizul, plafonul, luneta - sunt complet distruse, iar geamurile din dreaptă nu mai există.”

În urma incidentului, primăria sectorului 6 a precizat că toate lucrările de toaletare și defrișare pentru care au fost emise avize în zona respectivă au fost efectuate integral.

Locatarii însă nu sunt de aceeași părere și spun că au făcut nenumărate sesizări.

Cât despre proprietarii mașinilor care nu au asigurare pentru astfel de situații, un proiect de hotărâre care prevede acordarea despăgubirilor de la Primăria Sectorului 6 ar putea fi votat săptămâna viitoare, fără ca păgubiții să mai fie nevoiți să deschidă o acțiune în instanță.