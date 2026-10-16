De asemenea, au dat amenzi în valoare totală de peste 300.000 de lei.

Corespondent PROTV: „Valoarea deșeurilor confiscate este estimată la aproximativ 20.000 lei. Vorbim despre spre 840 kg de cupru și aluminiu confiscate în urma controalelor făcute de polițiști, jandarmi și comisari ai Gărzii de Mediu. În total, au fost verificate peste 100 de autoutilitare, iar comisarii au aplicat 43 de amenzi, în valoare totală de 324.000 lei. Arderile ilegale din Țintești reprezintă o problemă veche de ani buni. Materialele sunt incendiate pentru a recupera metalele, iar fumul toxic ajunge inclusiv în București. De altfel, la sfârșitul lunii septembrie, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a cerut instaurarea stării de alertă în zonă, însă Prefectura Ilfov a transmis că nu sunt îndeplinite condițiile legale. Garda de Mediu spune că a transmis în nenumărate rânduri sesizări către Direcția de Sănătate Publică din cauza riscurilor pentru sănătatea oamenilor și anunță că aceste controale vor continua.”