Cele două clopote, alături de mai multe cruci și icoane, au fost descoperite printre deșeurile confiscate de Garda de Mediu în Sintești.

În total, este vorba despre aproximativ 350 de kilograme de obiecte de cult. Acestea au fost ridicate și transportate la Muzeul Național de Istorie a României, unde specialiștii urmează să stabilească dacă fac parte din patrimoniul cultural național.

Descoperirea a fost făcută în timpul unui control al Gărzii de Mediu, în urma căruia au fost confiscate 6 tone de deșeuri, evaluate la peste 200.000 de lei. Garda de Mediu a formulat și o sesizare penală, pentru colectarea ilegală de deșeuri.

Este a 55-a acțiune de control desfășurată în Sintești de la începutul anului. În total, în această perioadă au fost confiscate peste 170 de tone de deșeuri, iar amenzile aplicate depășesc un milion de lei. Zona rămâne sub monitorizare, inclusiv cu ajutorul dronelor.