Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, liderul organizației liberale din Vrancea, susține că PSD trebuie să își asume consecințele căderii Guvernului Ilie Bolojan, în loc să ceară sprijinul PNL.

Parlamentarul spune că, deși votarea noului cabinet ar putea contribui la depășirea blocajului politic pe termen scurt, componența acestuia îi ridică semne de întrebare privind direcția în care va merge guvernarea.

„Să votez Guvernul Luca Niculescu ar putea debloca, pe termen scurt, situația critică în care ne aflăm. Însă, privind lista miniștrilor, mă tem că, pe termen lung, vom ajunge într-o situație și mai rea decât în 2025, iar toate sacrificiile făcute de cetățeni în ultimul an vor fi în zadar”, a scris acesta pe Facebook.

Ciobotaru acuză PSD că a respins varianta unui guvern tehnocrat

Liderul liberalilor din Vrancea afirmă că a luat în calcul susținerea unui cabinet tehnocrat, în contextul în care nu există majorități politice clare. Potrivit deputatului, PSD nu a acceptat însă această soluție, iar formula propusă a devenit un guvern mixt, în care social-democrații ar urma să aibă 11 miniștri.

„Am pornit de la ideea că trebuie să acceptăm votarea Guvernului Luca Niculescu, cu speranța că va fi un guvern tehnocrat, în condițiile în care nu există majorități politice clare. PSD a refuzat însă această variantă, declarând că nu va vota un guvern tehnocrat. Oare chiar nu contează pentru ei ce se întâmplă cu această țară?”, a transmis deputatul.

Ciobotaru consideră că partidul care a contribuit la înlăturarea Executivului anterior trebuie să găsească o nouă majoritate, fără să se bazeze pe voturile liberalilor.

„Dar parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul! Prin urmare, tot PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern”, a afirmat acesta.

Liberalul contestă componența noului Executiv

Un alt motiv invocat de deputat pentru refuzul de a vota cabinetul este numirea, potrivit afirmațiilor sale, a unei persoane condamnate penal în funcțiile de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne.

„Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal. Cum aș putea vota așa ceva?”, a scris Ciobotaru.

„Acesta este mesajul pe care îl voi transmite și sâmbătă, în cadrul ședinței Biroului Politic Național: PNL nu poate susține acest guvern în aceste condiții. Responsabilitatea nu poate fi aruncată pe masa liberalilor doar pentru a acoperi consecințele deciziilor altora. A face acest lucru nu ar însemna responsabilitate, ci iresponsabilitate”, a transmis parlamentarul.

PNL Vrancea ar susține poziția deputatului

Potrivit lui Ciobotaru, poziția sa este împărtășită de conducerea filialei PNL Vrancea și de majoritatea primarilor liberali din județ. Deputatul susține că PSD ar trebui să își caute sprijinul politic în afara PNL, în condițiile în care reprezentanții celor două partide continuă să se critice reciproc.

„A fi responsabil nu înseamnă să accepți orice compromis. Înseamnă să îți respecți principiile, să îți asumi deciziile și să nu uiți cine a provocat această criză. PNL trebuie să rămână fidel valorilor sale, nu să devină soluția de avarie a PSD sub presiunea unor crize create tot de ei”, a conchis Dragoș Ciobotaru.