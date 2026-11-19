Potrivit instituţiei, deşeurile erau, cel mai probabil, pregătite pentru a fi arse, scrie News.ro.

Noua acţiune de control de la Sinteşti, în comuna Vidra, al cărei scop a fost combaterea arderilor ilegale de deşeuri, s-a desfăşurat miercuri, 18 noiembrie, la controale participând comisarii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Ilfov, împreună cu reprezentanţi ai Poliţiei şi Jandarmeriei.

„Echipele de control au identificat aproximativ 3 tone de anvelope uzate, abandonate pe terenuri virane şi pregătite pentru o potenţială incendiere. Pentru prevenirea poluării şi eliminarea riscurilor asupra sănătăţii populaţiei, comisarii de mediu au dispus Primăriei Vidra măsura ridicării imediate a anvelopelor şi predării acestora către operatori economici autorizaţi, în vederea eliminării în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei”, informează, joi, Garda de Mediu Ilfov.

Ce amenzi au fost aplicate

Comisarii de mediu au aplicat amenzi în valoare de 45.000 lei persoanelor fizice care deţineau şi păstrau deşeuri reciclabile în spaţii neautorizate.

Garda de Mediu anunţă că va continua controalele în Ilfov pentru a descuraja gestionarea ilegală a deşeurilor şi arderile necontrolate.