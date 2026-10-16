Prima piedică majoră este constituirea comisiei de negociere din partea administrației. Conform Club Feroviar, din câteva sute de angajați ai societății din centrală, doar 13 nu au rude angajate în cadrul companiei, aceasta fiind o condiție eliminatorie impusă recent.

„Le-au trebuit (celor din administrația societății – n.r.) patru săptămâni să facă o comisie de negociere, formată din 13 oameni, căci n-au găsit în centralul societății alții fără rude angajate la metrou”, a declarat, pentru Club Feroviar, Marian Artimon, președintele Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou (USLM).

Rudenia, băgată în lege

Această situație este consecința unei Hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a transportatorului subteran, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, care interzice participarea în comisia de negociere a CCM a persoanelor care au rude angajate în cadrul societății.

Documentul prevede explicit: „Asigurarea cadrului necesar negocierii CCM, respectiv întreprinderea măsurilor pregătitoare negocierii CCM cu respectarea cadrului legal în vigoare. Se va asigura că persoanele desemnate nu se află în situații de conflict de interese, inclusiv relații de rudenie sau afinitate cu alți angajați din Metrorex, de natură să afecteze imparțialitatea procesului de negociere a CCM”.

Nu e un secret faptul că, în subteranele Bucureștiului, lucrează familii întregi, iar chiar directori din centrala societății au rude angajate la metrou, fenomen descris ca o practică de a se „trage unul pe altul”.

În acest context, prima întâlnire dintre reprezentanții administrației-comisia formată din cele 13 persoane- și cei ai sindicatului, desfășurată joi, a debutat cu stângul. Sindicaliștii și-au exprimat nemulțumirea față de mandatul extrem de restrictiv primit de comisia administrației din partea Consiliului de Administrație, care limitează drastic marja de manevră în discuții.

„Eu vreau să se respecte legislația, Legea Statutului personalului feroviar, Legea dialogului social și toate actele normative aflate în vigoare”, a subliniat liderul USLM. Reluarea negocierilor este programată pentru cursul zilei de luni.

Amenințări cu greva

Marian Artimon a lansat deja avertismente privind declanșarea unei greve la metrou, în condițiile în care bugetul Metrorex pe anul 2026 a fost adoptat abia în ședința de Guvern din 11 septembrie, după îndelungi amânări cauzate de solicitarea ministrului interimar al Transporturilor de reducere a cheltuielilor.

Încă din 14 septembrie, liderul sindical a transmis un mesaj către sindicaliști și o adresă către conducerea Metrorex, prin care a solicitat Consiliului de Administrație desemnarea și mandatarea comisiei de negociere la prima ședință, cu scopul încheierii noului CCM într-un termen de 60 de zile.

„Dacă nu, va fi un conflict de drept, de muncă și vom avea dreptul legal să facem grevă. Cine-și dorește greva? Treaba lui. Noi vrem să ne obținem ceea ce trebuie să obținem prin Contractul Colectiv de Muncă și să implementăm în contractul de muncă ceea ce spune legislația europeană și anume că toate drepturile din CCM să se regăsească în CIM”, a precizat Marian Artimon.

De menționat este că ultima majorare salarială la Metrorex a fost operată la 1 ianuarie 2025, în valoare de 1.050 de lei per angajat, susținută financiar prin majorarea tarifului unei călătorii cu metroul de la 3 lei la 5 lei.

Anterior, în CCM semnat la finalul lunii noiembrie 2024, fuseseră stipulate mai multe drepturi, printre care reintroducerea primei de pensionare, eliminată cu un an în urmă: „Salariaţii care se pensionează vor primi un premiu egal cu 3 (trei) salarii de bază lunare brute din luna pensionării. Criteriile de acordare a acestui premiu sunt prevăzute în Anexa 3, capitolul D”.