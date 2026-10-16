Agresoarea a fost dusă în fața judecătorului, după ce expertiza medico-legală a arătat că a avut discernământ în momentul în care a comis faptele.

Tânăra, care a semănat teroare în mai multe zone din Constanța, după ce a bătut cinci femei și a provocat distrugeri în nouă spații comerciale - la un mall, un hotel, o cafenea sau pe stradă - a vorbit despre cele întâmplate.

Și a spus că îi pare rău pentru ceea ce s-a petrecut acolo. În fața anchetatorilor, tânăra a declarat că a crescut într-un centru de plasament și că nu a avut niciodată o locuință stabilă, susținând că traumele și problemele personale severe au împins-o către acest comportament violent.

Suspectă: "Nu am părinți, am crescut la cămin până la vârsta de 18 ani. Nu aveam locuință, nu avem unde să stau, drept pentru care aceste chestii m-au afectat destul de tare. Au apărut niște frustrări, niște chestii. Nu am luat un tratament, drept pentru care nu am reușit să mă duc să îmi fac consultația, costând destul de mult, 200 de lei-400 de lei. Chiar îmi pare nespus de rău. Mi-am dat seamă că pun situația altor oameni în pericol. Acum îmi iau tratamentul, sunt foarte OK. Substanțe interzise… da. Sunt într-un grup din ăsta de mai multe persoane”.

Dincolo de ultimele evenimente, fata a mai avut probleme cu legea.

Roxana Scridon: „Tânăra este cercetată în 9 dosare penale pentru că a lovit, a distrus și a făcut scandal”.

Agresoarea și-a petrecut noaptea în arestul poliției, iar vineri a fost prezentată în fața judecătorului. Înainte, a fost supusă unei expertize psihiatrice, care a arătat că are o tulburare de personalitate, dar că a avut discernământ în momentele atacurilor.

Elena Larisa Tufan, prim-procuror adjunct: „Potrivit concluziilor preliminare ale acestei examinări, inculpata prezintă o tulburare mixtă de personalitate, predominant antisocială, cu discernământ păstrat atât în prezent, cât și la momentul comiterii faptelor cercetate”.

Polițiștii continua acum cercetările în acest caz care a șocat opinia publică.