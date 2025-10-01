Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”

01-10-2025 | 12:03
ambasada sua bucuresti
US Embassy Bucharest

Ambasada SUA în România a anunțat miercuri suspendarea activității pe pagina sa de Facebook din cauza lipsei de fonduri. De asemenea, ambasada precizează că serviciile pentru pașapoarte și vize continuă doar ”în măsura posibilităților”.

Cristian Anton

Ambasada SUA la București a făcut miercuri un anunț șocant: activitatea pe pagina sa de Facebook încetează din cauza lipsei de fonduri.

Mai mult, serviciile de pașapoarte și vize din toată lumea nu vor mai fi prestate decât ”în măsura posibilităților”, din același motiv: ”nu există fonduri alocate”.

Iată mesajul publicat miercuri dimineața de Ambasada SUA în România:

În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.

În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților.

Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov”.

”Shutdown” în SUA, serviciile guvernului american au fost suspendate

Măsura anunțată de Ambasada SUA la București vine în ziua în care Statele Unite se confruntă cu un ”shutdown” al serviciilor guvernamentale, după ce Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Aproximativ 750.000 de funcționari americani vor fi suspendați temporar, cu salarii amânate.

Ultimul „shutdown” din SUA, care a ţinut de la sfârşitul lunii decembrie 2018 până la sfârşitul lunii ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile, un record.

Citește și...
Ambasada SUA în România, mesaj ferm pentru Rusia după incidentul cu drone: Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO
Stiri externe
Ambasada SUA în România, mesaj ferm pentru Rusia după incidentul cu drone: Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO

Mesaj ferm din partea Wshingtonului după invadarea spațiului aerian al României și Poloniei de către dronele rusești. SUA anunță că au loc consultări în baza articolului 4 și dau asigurări că vor apăra spațiul NATO.

Armata americană va construi un obiectiv strategic în Galați. România își întărește apărarea la granița estică
Stiri actuale
Armata americană va construi un obiectiv strategic în Galați. România își întărește apărarea la granița estică

Armata americană va construi în colaborare cu Forțele Terestre Române un poligon modern de tancuri la Smârdan, în Galați. Noul obiectiv va duce la o instruire ”la cel mai înalt nivel” a românilor, susține Ambasada SUA la București.  

Ambasada SUA anunță noi restricții pentru reînnoirea vizelor. Persoanele care nu vor mai fi scutite de interviu
Stiri actuale
Ambasada SUA anunță noi restricții pentru reînnoirea vizelor. Persoanele care nu vor mai fi scutite de interviu

Ambasada SUA la București informează că, începând de marți, au intrat în vigoare noi reguli privind reînnoirea vizelor fără interviu, fiind reduse categoriile de solicitanți eligibili pentru această facilitate.

Ambasada SUA, precizări despre solicitarea vizelor începând din 2 septembrie. Condiţii specifice pentru scutirea de interviu
Stiri externe
Ambasada SUA, precizări despre solicitarea vizelor începând din 2 septembrie. Condiţii specifice pentru scutirea de interviu

Ambasada SUA face, joi, noi precizări despre solicitarea vizelor începând din 2 septembrie, în special în legătură cu condițiile care trebuie îndeplinite pentru scutirea de interviu.

Modificări importante în ceea ce privește acordarea vizelor SUA, anunţate de Ambasada din Bucureşti începând cu 2 septembrie
Stiri actuale
Modificări importante în ceea ce privește acordarea vizelor SUA, anunţate de Ambasada din Bucureşti începând cu 2 septembrie

Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând cu data de 2 septembrie 2025, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu. Au fost restrânse, însă, categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate.

Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor
Stiri actuale
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.  

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

