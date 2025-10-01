Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”

Ambasada SUA în România a anunțat miercuri suspendarea activității pe pagina sa de Facebook din cauza lipsei de fonduri. De asemenea, ambasada precizează că serviciile pentru pașapoarte și vize continuă doar ”în măsura posibilităților”.

Ambasada SUA la București a făcut miercuri un anunț șocant: activitatea pe pagina sa de Facebook încetează din cauza lipsei de fonduri.

Mai mult, serviciile de pașapoarte și vize din toată lumea nu vor mai fi prestate decât ”în măsura posibilităților”, din același motiv: ”nu există fonduri alocate”.

Iată mesajul publicat miercuri dimineața de Ambasada SUA în România:

”În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.

În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților.

Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov”.

”Shutdown” în SUA, serviciile guvernului american au fost suspendate

Măsura anunțată de Ambasada SUA la București vine în ziua în care Statele Unite se confruntă cu un ”shutdown” al serviciilor guvernamentale, după ce Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Aproximativ 750.000 de funcționari americani vor fi suspendați temporar, cu salarii amânate.

Ultimul „shutdown” din SUA, care a ţinut de la sfârşitul lunii decembrie 2018 până la sfârşitul lunii ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile, un record.

