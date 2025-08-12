Modificări importante în ceea ce privește acordarea vizelor SUA, anunţate de Ambasada din Bucureşti începând cu 2 septembrie

Stiri actuale
12-08-2025 | 15:45
ambasada SUA in Bucuresti
Facebook/US Embassy Bucharest

Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând cu data de 2 septembrie 2025, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu. Au fost restrânse, însă, categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate.

autor
Claudia Alionescu

Altfel, cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.

Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanţi vor fi scutiţi de interviul pentru reînnoirea vizei:

- solicitanţii de vize diplomatice sau oficiale;

- solicitanţii de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepţia însoţitorilor sau angajaţilor personali ai funcţionarilor acreditaţi), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

Citește și
ambasada sua la vot
Mesajul postat de Ambasada SUA în România chiar în ziua alegerilor

- solicitanţii care îşi reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetăţenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni şi care aveau vărsta de cel puţin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Însă, pentru a fi eligibili pentru o scutire de interviu, această categorie de solicitanţi trebuie să îndeplinească, de asemenea, anumite criterii şi anume: să depună cererea în ţara lor de cetăţenie sau de reşedinţă; să nu li se fi refuzat niciodată o viză (cu excepţia cazului în care un astfel de refuz a fost depăşit sau s-a renunţat la el) şi să nu aibă nicio neeligibilitate aparentă sau potenţială.

Departamentul de Stat atrage atenţia că funcţionarii consulari pot solicita în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv.

Solicitanţilor li se recomandă să consulte site-urile ambasadelor şi consulatelor pentru informaţii mai detaliate cu privire la cerinţele şi procedurile de solicitare a vizelor şi pentru a afla mai multe despre starea de funcţionare şi serviciile ambasadei sau consulatului.

Demersul se înscrie în cadrul politicii administraţiei Trump de sporire a vigilenţei pentru limitarea imigraţiei ilegale.

În plus, Statele Unite vor impune vizitatorilor străini să plătească o nouă „taxă de integritate a vizei” de cel puţin 250 de dolari, care se va adăuga la costurile existente pentru solicitarea vizei.

În anul fiscal 2024, SUA au eliberat aproape 11 milioane de vize de non-imigrant, potrivit cifrelor Departamentului de Stat.

La 25 martie 2025, Departamentul american pentru Securitate Internă a anunţat că Guvernul Statelor Unite suspendă pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, pentru a asigura „respectarea cerinţelor stricte de securitate” impuse de program.

Alertă pe litoral. Mai multe gropi s-au format la mal, iar scăldatul a fost interzis. Salvamarii au înroșit fluierele

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, vize, ambasada,

Dată publicare: 12-08-2025 15:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Ambasada SUA, mesaj pentru România „Trebuie să se angajeze în propria securitate”
Stiri actuale
Ambasada SUA, mesaj pentru România „Trebuie să se angajeze în propria securitate”

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti transmite, joi, un mesaj cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a Zilei Victoriei în Europa în care apreciază că ”libertatea este nepreţuită”.  

Mesajul postat de Ambasada SUA în România chiar în ziua alegerilor
Alegeri prezidentiale 2025
Mesajul postat de Ambasada SUA în România chiar în ziua alegerilor

Ambasada SUA la București supraveghează îndeaproape alegerile prezidențiale din România și insistă asupra necesității unui ”proces electoral liber și corect”. Ambasadoarea americană a vizitat mai multe secții de votare.

 

Imagine rară cu Nadia Comăneci, realizată pe 3 martie 1976, distribuită de Ambasada SUA în România
Stiri Sport
Imagine rară cu Nadia Comăneci, realizată pe 3 martie 1976, distribuită de Ambasada SUA în România

Ambasada SUA la București a postat duminică o fotografie cu Nadia Comăneci, realizată în urmă cu exact 48 de ani, la New York. Românca avea să câștige în acel an primul 10 din istoria gimnasticii.

 

Mare petrecere la Ambasada SUA din București. Americanii din România au sărbătorit în avans Ziua Independenței
Stiri actuale
Mare petrecere la Ambasada SUA din București. Americanii din România au sărbătorit în avans Ziua Independenței

Americanii din România au sărbătorit miercuri, în avans, Ziua Independenței. Iar la recepția de aseară, de la Ambasada Statelor Unite, tema a fost San Diego.

Ambasada SUA în România, un nou atac la adresa Rusiei: ”Trebuie să se alăture restului lumii în secolul XXI”
Stiri Diverse
Ambasada SUA în România, un nou atac la adresa Rusiei: ”Trebuie să se alăture restului lumii în secolul XXI”

Ambasada SUA în România lansează un nou atac la adresa Rusiei, despre care spune că trebuie ”să se alăture restului lumii în secolul XXI”.

 

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12