Armata americană va construi un obiectiv strategic în Galați. România își întărește apărarea la granița estică

Stiri Diverse
16-09-2025 | 09:32
americani smardan
US Embassy Bucharest

Armata americană va construi în colaborare cu Forțele Terestre Române un poligon modern de tancuri la Smârdan, în Galați. Noul obiectiv va duce la o instruire ”la cel mai înalt nivel” a românilor, susține Ambasada SUA la București.

 

autor
Cristian Anton

Reprezentanții US Army PEO STRI au vizitat poligonul de instruire de la Smârdan, în județul Galați, unde vor construi alături de Armata Română un poligon modern de tancuri.

americani smardan americani smardan
americani smardan americani smardan
americani smardan americani smardan
americani smardan americani smardan

U.S. Army PEO STRI (Program Executive Office Simulation, Training and Instrumentation) are baza în Orlando, Florida, și reprezintă una din direcțiile cheie ale Armatei SUA.

Unitatea se concentrează pe capacitățile de testare, instruire și operațiuni informaționale care sprijină forțele armate prin dezvoltarea, livrarea și menținerea rapidă a capacităților care sporesc pregătirea pentru luptători.

Citește și
tancuri
Exercițiu amplu, cu peste 200 de vehicule de război, în Galați. Sute de militari francezi se antrenează în Poligonul Smârdan

În perioada 8-10 septembrie, reprezentanți ai U.S. Army PEO STRI au vizitat România, pentru a efectua o inspecție comună a poligonului de instruire Smârdan.

În colaborare cu ofițeri din Forţele Terestre Române, delegația a început planificarea construcției unui poligon modern pentru tancuri, capabil să instruiască tancurile românești la cel mai înalt nivel. Discuțiile s-au concentrat pe infrastructura poligonului, sistemele de ținte și dezvoltarea comunicațiilor – toate elemente esențiale pentru a spori realismul și interoperabilitatea antrenamentelor”, a transmis Ambasada SUA la București.

Potrivit reprezentanței diplomatice americane, ”această colaborare marchează un alt pas important pentru consolidarea cooperării în domeniul securității dintre SUA și România și pentru garanția faptului că forțele noastre rămân pregătite, capabile și mai puternice împreună”.

Modernizarea poligonului Smârdan, în paralel cu ridicarea noii baze militare de la Kogălniceanu

La Smârdan există deja un poligon la standarde NATO, care a fost chiar modernizat recent, cu o investiție de peste 6 milioane de euro suportată de stat. Poligonul de tragere de la Smârdan se află la 15 kilometri sud de municipiul Galați, a fost înființat în 1951 și funcționează pe o suprafață de 10.000 de hectare.

Obiectul poate asigura cazarea pentru sute de soldați și găzduiește cu regularitate exerciții militare complexe de infanterie, pentru tancuri, trupe chimice sau trageri ale aviației.

La Smârdan au avut loc în ultimii ani exerciții militare NATO de mare amploare. Obiectivul US Army de a investi și mai mult în acest poligon indică un interes clar pentru americani de a-și întări poziția militară în România, iar modernizarea poligonului de la Smârdan coincide cu edificarea noii baze militare de la Mihai Kogălniceanu, la distanță relativ mică de Galați.

Exercițiul aliat multinațional a început la Smârdan. Ministrul Apărării respinge categoric serviciul militar obligatoriu

Sursa: StirilePROTV

Etichete: SUA, romania, armata, investitii, tancuri, poligon, smardan, fortele terestre,

Dată publicare: 16-09-2025 09:32

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Un cioban a fost rănit după ce o oaie a călcat pe un proiectil care a explodat, în poligonul MApN de la Smârdan
Stiri actuale
Un cioban a fost rănit după ce o oaie a călcat pe un proiectil care a explodat, în poligonul MApN de la Smârdan

Explozie în Centrul de Instruire pentru Luptă al Ministerului Apărării Naționale, de la Smârdan, județul Galați.

Exercițiu amplu, cu peste 200 de vehicule de război, în Galați. Sute de militari francezi se antrenează în Poligonul Smârdan
Stiri actuale
Exercițiu amplu, cu peste 200 de vehicule de război, în Galați. Sute de militari francezi se antrenează în Poligonul Smârdan

Sute de militari francezi se antrenează în Poligonul Smârdan, din Galați, într-un amplu exercițiu cu peste 200 de vehicule de război.

Spectacol în aer. Aparatele de zbor Boeing F18 Hornet, pilotate de militarii canadieni, au efectuat antrenamente la Smârdan
Stiri actuale
Spectacol în aer. Aparatele de zbor Boeing F18 Hornet, pilotate de militarii canadieni, au efectuat antrenamente la Smârdan

Aparatele de zbor Boeing F18 Hornet, pilotate de militarii canadieni, au făcut spectacol în județul Galați.

Amplu exercițiu tactic de instruire a militarilor NATO din România și Polonia, desfășurat la Smârdan
Stiri actuale
Amplu exercițiu tactic de instruire a militarilor NATO din România și Polonia, desfășurat la Smârdan

Un amplu exercițiu tactic de instruire a militarilor NATO din România și Polonia s-a desfășurat la Smârdan, în Galați.

Militari din patru judete mobilizati la aplicatia
Stiri actuale
Militari din patru judete mobilizati la aplicatia "Wind Spring 15". Desfasurarea masiva de forte de la Smardan

A sunat alarma in garnizoanele Buzau, Focsani, Braila si Galati, unde peste 2.000 de militari au fost chemati pentru cel mai amplu exercitiu din ultimii sase ani.

Recomandări
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
Stiri Politice
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul.

Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea
Stiri externe
Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea

Suspectul de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit faptele prietenilor, într-o conversație online, chiar înainte de a se preda autorităților, potrivit unor capturi de ecran obținute de The Washington Post.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Septembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28