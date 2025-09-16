Armata americană va construi un obiectiv strategic în Galați. România își întărește apărarea la granița estică

Armata americană va construi în colaborare cu Forțele Terestre Române un poligon modern de tancuri la Smârdan, în Galați. Noul obiectiv va duce la o instruire ”la cel mai înalt nivel” a românilor, susține Ambasada SUA la București.

Reprezentanții US Army PEO STRI au vizitat poligonul de instruire de la Smârdan, în județul Galați, unde vor construi alături de Armata Română un poligon modern de tancuri.

U.S. Army PEO STRI (Program Executive Office Simulation, Training and Instrumentation) are baza în Orlando, Florida, și reprezintă una din direcțiile cheie ale Armatei SUA.

Unitatea se concentrează pe capacitățile de testare, instruire și operațiuni informaționale care sprijină forțele armate prin dezvoltarea, livrarea și menținerea rapidă a capacităților care sporesc pregătirea pentru luptători.

”În perioada 8-10 septembrie, reprezentanți ai U.S. Army PEO STRI au vizitat România, pentru a efectua o inspecție comună a poligonului de instruire Smârdan.

În colaborare cu ofițeri din Forţele Terestre Române, delegația a început planificarea construcției unui poligon modern pentru tancuri, capabil să instruiască tancurile românești la cel mai înalt nivel. Discuțiile s-au concentrat pe infrastructura poligonului, sistemele de ținte și dezvoltarea comunicațiilor – toate elemente esențiale pentru a spori realismul și interoperabilitatea antrenamentelor”, a transmis Ambasada SUA la București.

Potrivit reprezentanței diplomatice americane, ”această colaborare marchează un alt pas important pentru consolidarea cooperării în domeniul securității dintre SUA și România și pentru garanția faptului că forțele noastre rămân pregătite, capabile și mai puternice împreună”.

Modernizarea poligonului Smârdan, în paralel cu ridicarea noii baze militare de la Kogălniceanu

La Smârdan există deja un poligon la standarde NATO, care a fost chiar modernizat recent, cu o investiție de peste 6 milioane de euro suportată de stat. Poligonul de tragere de la Smârdan se află la 15 kilometri sud de municipiul Galați, a fost înființat în 1951 și funcționează pe o suprafață de 10.000 de hectare.

Obiectul poate asigura cazarea pentru sute de soldați și găzduiește cu regularitate exerciții militare complexe de infanterie, pentru tancuri, trupe chimice sau trageri ale aviației.

La Smârdan au avut loc în ultimii ani exerciții militare NATO de mare amploare. Obiectivul US Army de a investi și mai mult în acest poligon indică un interes clar pentru americani de a-și întări poziția militară în România, iar modernizarea poligonului de la Smârdan coincide cu edificarea noii baze militare de la Mihai Kogălniceanu, la distanță relativ mică de Galați.

