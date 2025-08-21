Ambasada SUA, precizări despre solicitarea vizelor începând din 2 septembrie. Condiţii specifice pentru scutirea de interviu

Ambasada SUA face, joi, noi precizări despre solicitarea vizelor începând din 2 septembrie, în special în legătură cu condițiile care trebuie îndeplinite pentru scutirea de interviu.

Oficialii avertizează însă că rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite totuși un interviu, dacă se consideră necesar.

Ambasada SUA anunță că, începând cu 2 septembrie 2025, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, cetățenii interesați pot solicita o nouă viză prin curierat.

Condițiile specifice pentru scutirea de interviu sunt ca solicitantul:

-să depună cererea în termen de 12 luni de la expirarea vizei;

-să fi împlinit vârsta de 18 ani la data eliberării vizei anterioare;

-să depună cererea în țara de care aparține ca cetățean sau de reședință;

-să nu fi avut anterior un refuz sau să nu fi fost declarat neeligibil.

„Vă rugăm să rețineți: chiar dacă aceste condiții sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”, a mai transmis Ambasada SUA la București.

Anterior, Ambasada SUA la București a atras atenția că, începând cu data de 2 septembrie 2025, sunt modificări în ceea ce privește reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate.

