Ambasada SUA în România, mesaj ferm pentru Rusia după incidentul cu drone: Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO

Mesaj ferm din partea Wshingtonului după invadarea spațiului aerian al României și Poloniei de către dronele rusești. SUA anunță că au loc consultări în baza articolului 4 și dau asigurări că vor apăra spațiul NATO.

Ambasada Statelor Unite la București a public un mesaj prin care își arată sprijinul pentru România și Polonia la câteva zile după ce spațiul lor aerian a fost invadat de mai multe drone rusești.

SUA dau asigurări că rămân alături de parteneri din estul Europei și că se consultă cu statele din regiune după ce Polonia a cerut activarea Articolului 4 privind negocierile dintre aliați.

În plus, Washingtonul, prin ambasada de la București, a dat asigurări că „vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”.

„Statele Unite sunt alături de aliații noștri din NATO în fața încălcărilor alarmante ale spațiului aerian al Poloniei de către drone militare rusești. Ne consultăm cu Polonia și cu ceilalți aliați NATO în temeiul articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord și vă asigurăm că vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”, a mai transmis Ambasada.

La finalul mesajului, SUA au mai transmis că războiul din Ucraina trebuie să ajungă la final, subliniind faptul că „Nu putem risca ca acesta să degenereze într-un conflict mai amplu”.

„Războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să ia sfârșit. Nu putem risca ca acesta să degenereze într-un conflict mai amplu. Rusia trebuie să demonstreze seriozitate prin măsuri imediate și concrete pentru pace”, a mai transmis reprezentanța americană de la București.

