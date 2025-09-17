SUA au planuri nucleare în țara noastră. Secretarul american al Energiei: „România se află, fără îndoială, pe această listă”

România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare, a declarat secretarul american al Energiei, Chris Wright.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse de energie, inclusiv nucleare, se arată într-o postare a Ambasadei SUA la București.

Reprezentanța diplomatică a Statelor Unite a prezentat o scurtă înregistrare audio, prin care Wright menționează interesul american pentru România.

”- Intenționați să colaborați mai strâns cu România, având în vedere investițiile strategice planificate?

- Absolut. Obiectivul Statelor Unite este să colaboreze cu toți aliații noștri din întreaga lume, în toate formele posibile. O parte importantă a acestui demers va consta în exportul de energie americană. În alte cazuri, va însemna aducerea de capital și de companii americane pentru a dezvolta resurse energetice în diverse țări, fie că vorbim de construcția de centrale nucleare, de exploatarea cărbunelui sau de valorificarea energiei geotermale. Dorim să cooperăm cu statele lumii pentru a asigura o mai bună alimentare energetică a societăților lor și a lumii în ansamblu. România se află, fără îndoială, pe această listă”.

Chris Wright a fost numit de Donald Trump la conducerea Departamentului Energie din postura de magnat al industriei americane de petrol și gaze.

”Doriți să aveți furnizori de energie care să fie aliații voștri, nu dulmanii voștri”

Wright împărtășește cu Trump scepticismul față de realitatea schimbărilor de mediu și îi numește pe activiștii de mediu ”alarmiști”.

Pe de altă parte, Chris Wright a transmis Europei cel mai clar mesaj al lui Donald Trump cu privire la încheierea războiului rus din Ucraina: europenii nu trebuie să mai cumpere petrol și gaze de la Putin, pentru a nu-i oferi acestuia bani de război.

„Credem că este bine din punct de vedere economic pentru Europa. Doriți să aveți furnizori de energie siguri, care să fie aliații voștri, nu dușmanii voștri. Celălalt motiv este că un obiectiv important al administrației Trump și, cred, al UE, este de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Rusia își finanțează mașina de război din exporturile de petrol și gaze naturale, iar dacă opriți achizițiile europene de astfel de produse, le tăiați banii”, a declarat Wright.

