Alarma s-a dat în jurul orei 2, când radarele MApN au detectat drone străine care se apropiau de țara noastră. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice au decolat de la baza Fetești și au primit permisiunea de a anihila aparatele de zbor străine.

Mesaje RO-Alert și explozii în apropiere

Localnicii din Grindu și Isaccea au primit mesaje RO-Alert, prin care au fost avertizați să se adăpostească. Între timp, mai multe explozii au fost raportate în localitatea ucraineană Reni, iar fragmentele de dronă au ajuns și pe teritoriul României. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Polițiștii și militarii au securizat zona, iar echipaje IGSU și MAI fac cercetări, în aceste momente, în locul unde au fost descoperite rămășițele aparatului de zbor.

Fragmente de drone au căzut în municipiul Galați

Locuitorii din municipiul Galaţi au semnalat, prin serviciul 112, la ora 02.31, căderea unui obiect în zona Bariera Traian.

"Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN", se arată într-un comunicat MApN.

De asemenea, "Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre".

"Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional", se mai afirmă în comunicatul menţionat.