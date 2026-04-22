Armata rusă, care a invadat Ucraina în 2022, nu a înregistrat practic niciun câştig teritorial în martie, o premieră în doi ani şi jumătate, potrivit unei analize AFP pe baza datelor oferite de Institutul pentru studiul războiului (ISW).

"Poziţia noastră pe câmpul de luptă este cea mai puternică, sau cea mai solidă, din ultimul an", a declarat Andrii Sîbiga pentru mass-media, inclusiv AFP. Declaraţiile sale au fost sub embargou până miercuri.

"Am redus la minimum avantajul numeric rusesc datorită utilizării dronelor", a spus el, subliniind că îmbunătăţirea situaţiei pe câmpul de luptă îi permite Kievului să-şi consolideze poziţia în negocieri.

Avantaj pentru armata ucraineană

Potrivit acestuia, armata ucraineană poate doborî în prezent "până la 90%" din dronele şi rachetele ruseşti care vizează oraşele ucrainene.

Experţii atribuie dificultăţile recente întâmpinate pe frontul de luptă de Rusia succesului contraatacurilor locale ucrainene, superiorităţii Kievului în domeniul dronelor şi problemelor de comunicare.

În ultimele luni, trupele ruseşti au fost deconectate de la terminalele Starlink, care oferă acces la Internet prin satelit, în timp ce Kremlinul încearcă să interzică complet aplicaţia de mesagerie Telegram.

Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat ministrul său de externe, în contextul în care Kievul încearcă să revigoreze discuţiile de pace.

"Suntem în favoarea unei întâlniri, pentru a da un nou impuls" eforturilor de pace, a declarat el.

"Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge", a precizat el. Eforturile diplomatice de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial au stagnat, războiul din Orientul Mijlociu deturnând atenţia Statelor Unite, care şi-au asumat un rol de mediator între Kiev şi Moscova.