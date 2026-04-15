Conform MApN, o grupare de drone a fost detectată în apropierea spațiului aerian românesc, pe direcția Vâlcove, motiv pentru care autoritățile au activat mecanismele de alertă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, la ora 02:37, un mesaj RO-Alert către populația din nordul județului Tulcea.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere.

La câteva ore distanță, un al doilea grup de drone a fost identificat în deplasare către Ismail, fiind emis un nou mesaj RO-Alert la ora 05:08.

Reprezentanții MApN precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României, iar starea de alertă aeriană a fost ridicată la ora 05:42.

Ministerul Apărării Naționale anunță că menține măsurile de supraveghere și coordonare pentru protejarea populației și a teritoriului național.