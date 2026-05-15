Reținuți joi seară, în urma unor percheziții făcute la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, cei doi magistrați au fost prezentați instanței cu propunere de arestare.

Procurorul Gigi Ștefan (foto, stânga) a ajuns la Parchetul General în jurul orei 20:00 și s-a grăbit să intre în sediul instituției. A fost adus la audieri după ce anchetatorii au făcut 13 percheziții, inclusiv la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, unde lucrează atât Ștefan, cât și cel de-al doilea magistrat vizat.

Surse apropiate anchetei spun că în biroul fostului șef al instituției a fost găsită o sumă impresionantă - 100.000 de euro. Încă 30.000 de euro ar fi fost în mașina lui. Avocatul lui Gigi Ștefan nu a dorit să facă declarații.

Liviu Zaharia, avocat: „Nu-i vorba de șpagă, nu-i vorba de bani, nu-i vorba de dare, de luare de mită, cum probabil vă așteptați. Mandat de aducere pentru instigare la abuz în serviciu. Se presupune că domnul procuror Niță Teodor (foto, dreapta) ar fi instigat un lucrător din cadrul ISU Constanța să își îndeplinească sau să nu-și îndeplinească defectuos atribuțiunile de serviciu. În opinia mea personală este o măsură exagerată”.

Joi, au fost percheziționate birourile și reședințele din Constanța ale celor doi magistrați în cadrul unui dosar deschis pentru fapte de corupție.

STENOGRAME scoase din referatul cu propunere de arestare:

MIHALE CARTALI: Cu dosarul meu. 36

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Ă, l-am chemat pe SASU. A venit SASU şi mi-a zis: domne, eu vă spun sincer care-i... Zic: Băi, hai să vorbiMIHALE.. - Nu... nu mă ocup eu, nu dau eu nimic. Nu dau... Eu nu mă bag. Cel care are ultimul cuvânt este doamna VULPOIU, care este registrator şef. Ea are ultimul cuvânt. L-am chemat ieri pe bărbat-său lu' VULPOIU, pe GELU.

MIHALE CARTALI: Nu-l ştiu eu, eu acuma aud de treaba asta.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aşa. I-am fost şi şef, eu am ajutat-o într-o perioadă aşa. I-am dat dosarul, l-a luat...

MIHALE CARTALI: A, e la ei acum!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da. A zis aşa: I-l arăt lu' nevastămea şi luni mă întorc cu el! Ca să zic... luni faceMIHALE Ea are ultimul cuvânt. Ăsta mi-a zis că sunt două variante, că zice, domne, eu vă zic acuma că sunt două opinii. Unii nu vor şi alţii se pare că ar mai face. Important este că şi dacă prima, că prima nici n-are sens, că... Mai întâi ajunge la un de ăsta, cum se numeşte...

MIHALE CARTALI: Registrator.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Registrator. După care, dacă nu eşti mulţumit dacă-ţi respinge, faci o contestaţie şi-ajunge la... .......

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aşa. Şi ăsta mi-a zis aşa, SASU: domne şi dacă iese... adică dacă cumva registratorul o respinge, la contestaţie vine la registratorul şef, care poate s-o admită. (...)

MIHALE CARTALI: Păi au declarat ei, aşteaptă să le dea termen.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Termenul. Bun. După ce dă termenul, vorbim după aia, mai vorbim o dată. Atunci o las pe asta aici, nici nu vorbesc.

MIHALE CARTALI: O pierzi. Dă să-i fac o poză măcar.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Lasă că nu vii tu cu ea încă o dată dacă o pierd, o mai... MIHALE CARTALI: Dă să-i fac eu o poză, o am eu aicea, că-i mai bine. Gata.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Şi când fixează termenul vorbim atunci.

MIHALE CARTALI: Da. Şi să n-ai nici o reţinere la...(arată şi prin semne - n.o.) bani. Anladım? PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da.

Una dintre stenogramele obținute pe surse judiciare redă o discuție dintre Ștefan Gigi Valentin și Popa George Dorel despre dosarul penal 1553/210/P/2023.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN Când dai de una proastă care te şi încurcă... l-am găsit până la urmă, dar... bă, dacă nu... fetele astea, o grefieră proastă care zice: E declinat la DNA. Ia să vedem, mă? Nu e declinat la DNA, s-a făcut o sesizare şi la DNA, ăia l-au declinat la PJ, adică sunt două, la PJ... două şi... într-un final a rămas unu. Deci într-un final ăsta este. E la Marin Andrei, ăsta e numărul, s-a reunit cu un altul în 27.09.2023, venit de la DNA. Declinat de DNA către PJ.

DOMN: Îhî. El acum e la IPJ, la Economic, pentru că ăia au cerut, aşa am aflat eu, au cerut chestii la ANR. E la Economicul IPJ-ului. Mototolea le-a trimis o adresă şi a solicitat ceva.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Vrei să-ţi scriu numărul dosarului să îl ai? Că e mai bine să-l ai, că nu ştii niciodată. Mai întrebi de el, mai aşa. 1553... mai departe ştii tu ce înseamnă. (îi transcrie pe un alt bileţel)

DOMN: Da, da, 2023...

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Ăsta (bileţelul pe care a notat iniţial) îl ţin eu ca să...

DOMN: Aha, aha.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Ca să îl dau să se uite la el.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: A fost şi la DNA, a fost şi la ei şi s-a declinat...

DOMN: Bine că… şi n-a fost invers.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da. Când mi-a zis aia că e declinat la DNA, dar de unde, era de la DNA la ei. Deci te doare... m-a luat durerea de cap.

DOMN: Fii atent ce bandiţi sunt, deci ei au trimis în toate părţile. Au zis: bă, undeva... o pica ceva, ştii, ca la pescuit.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da, da. Deci îl dau şi... se uită pe el.

DOMN: Dă-mi un semnal, oricând vin, ştii?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da.

DOMN: După sărbători, după asta, când crezi tu, imediat ne-am...

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Lasă că îi zic lui Marin Andrei direct. Că nu... eu am lucrat cu el, ştiu...