32 de școli-pilot din toată țara au decis să schimbe conținutul lecțiilor după cum doresc elevii, piața muncii ori societatea. Ministerul Educației a aprobat noile discipline și invită și alte licee să le adopte.

De anul viitor, elevii unui colegiu de agricultură din Prejmer, judeţul Braşov, vor avea în orar imagistica veterinară și robotică agricolă. Au deja în școală drone, roboți și softuri pentru lucrări agricole de mare precizie. Dar vor învăța şi să pună un diagnostic animalelor cu inteligenţa artificială și tehnologii avansate.

Profilul de industrie alimentară va avea ore de rețete creative și tehnici inovative de preparare a alimentelor.

Mariana Irimie, maistru instructor patiser: "Vrem să ținem pasul, copiii noștri să fie pregătiţi pentru ce se cere pe piața muncii".

32 licee și colegii din țară au acceptat provocarea Ministerului Educației de a-şi adapta planurile de învăţământ la ce-și doresc elevii, profesorii și părinții. Vor începe la toamnă şi trebuie să se țină de ele timp de 5 ani. În total 77 de materii au fost aprobate.

Radu Szekely, consilierul ministrului educației: "Robotică, printare 3D, am văzut inteligență artificială, antreprenoriat digital, cursuri de wellbeing, etică."

La un alt liceu, din Braşov, elevii claselor a 11-a şi a douăsprezecea, vor avea cel mult 6 materii de bază, în funcţie de carieră pe care vor s-o urmeze. Din ele vor da şi Bacalureatul.

Tudor Ulianov, elev al Colegiului Andrei Șaguna: "Eu vreau să-mi aleg medicina. Voi avea biologie, chimie obligatorii, fizica, mate și încă două la alegere."

Restul materiilor sunt opţionale, menite să-i sprijine pe copii în direcția aleasă. De pildă...

Carmen Tănăsescu, directoarea colegiului Andrei Șaguna: "Gramatica pentru cei care vor să dea la Drept, desenul tehnic pentru cei care se îndreaptă înspre arhitectura."

De-a lungul ultimilor ani şcolile au mai experimentat orare, materii şi metode diferite de evaluare. Unele soluţii identificate astfel au fost deja implementate în sistemul de educaţie, spun oficialii.