Cum ar fi supraviețuit băiețelul de 5 ani timp de două zile în pădure. Explicațiile unui fost vânător
Cum ar fi supraviețuit băiețelul de 5 ani timp de două zile în pădure. Explicațiile unui fost vânător

Nicuşor Dan: Întrebarea mea pentru partide la consultări va fi care e majoritatea pe care o propun la formarea Guvernului

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Nd nicusor dan administratia
Administraţia Prezidenţială

Consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea ”care este majoritatea pe care o propun”, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, care a menţionat că trebuie să fie o majoritate prooccidentală.

autor
Mihaela Ivăncică

"O să avem discuţii, luni, conform Constituţiei. Probabil că vom avea marţi sau miercuri discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care sunt reprezentanţi de partide parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului, nu va exista un anunţ luni seară sau marţi dimineaţă", a precizat şeful statului, după ce a vizitat expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA.

"Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări (...): care va fi majoritatea, fie că vorbim de Guvern complet, fie că vorbim de Guvern minoritar, fie că vorbim de Guvern tehnocrat. (...) Asta este întrebarea esenţială şi de acolo o să începem discuţia", a explicat Nicuşor Dan.

Partidele trebuie să dea o majoritate prooccidentală, a subliniat el.

"Ce vreau eu să spun este aşa cum am spus deja: trebuie să ne uităm la viitor şi trebuie să ne uităm cu responsabilitate la viitor, pentru că România are nevoie de stabilitate, iar această stabilitate necesită o coerenţă parlamentară. Ceea ce eu vreau să evit, ceea ce şi justifică faptul că am tăcut de multe ori când mi s-a cerut opinia pe diferite subiecte este că, cu toate diferenţele între partidele prooccidentale, ele trebuie să dea o majoritate prooccidentală, asta este, în opinia mea, responsabilitatea pe care o au în momentul ăsta şi ăsta este obiectul discuţiilor de luni şi care vor urma zilele următoare", a arătat preşedintele.

Citește și
Kelemen Hunor: Poate că vom intra în opoziţie. Vrem să fim partea unui guvern care să fie în stare să facă ordine în ţară

AUR, exclus din calculele pentru guvernare

Preşedintele nu ia în calcul AUR pentru susţinerea unui Guvern minoritar.

"Aşa cum am spus, chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară şi pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are nişte condiţii în trepte cumva. E o întrebare tehnică cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice în care nu vreau să intru acum. Rămân la afirmaţia generală, care să fie majoritatea", a spus Nicuşor Dan, întrebat care va fi varianta de compromis în cazul în care PNL va refuza să susţină un premier tehnocrat sau să ofere majoritatea în Parlament pentru un Guvern.

Legat de faptul că partidele parlamentare nu prea se îndreaptă spre o majoritate parlamentară şi întrebat dacă îşi doreşte refacerea coaliţiei de guvernare, preşedintele a răspuns: "Când spunem coaliţie de guvernare, spunem acel protocol cu acea reprezentare proporţională în Guvern, cu un acord pe prefecţi, secretari de stat şi aşa mai departe, nu spun că o să ajungem acolo".

"Este responsabilitatea noastră ca la sfârşitul procesului, indiferent dacă va fi tehnocrat minoritar, majoritar, acest Guvern să fie susţinut pe nişte chestiuni de politică publică pe care să le agreăm, să fie susţinut de o majoritate, pentru că altfel intrăm foarte repede într-un conflict şi nu are rost. (...) Este responsabilitatea noastră să găsim o soluţie", a arătat preşedintele.

Preşedintele Nicuşor Dan va avea, luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare privind formarea unui nou Guvern. 

Fostul director Romsilva trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 300.000 lei. Doi ani a fost și angajat, și pensionar

Sursa: Agerpres

Etichete: premier, guvern, nicusor dan,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O prezentatoare TV și-a cucerit fanii după ce s-a fotografiat la Italian Open: ”Bărbații merg la război pentru femei ca tine”
FOTO O prezentatoare TV și-a cucerit fanii după ce s-a fotografiat la Italian Open: ”Bărbații merg la război pentru femei ca tine”
Citește și...
Știri Actuale
Nicușor Dan a mers cu fiul său Antim la expoziția internațională de la Romaero. Băiatul a primit numeroase cadouri

Preşedintele Nicuşor Dan a venit, vineri, la expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA alături de fiul său, Antim.
Stiri Politice
Nicușor Dan a convocat toate partidele parlamentare la Cotroceni. Luni încep consultările pentru desemnarea premierului

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare, pentru ziua de luni, începând cu ora 09.00, în vederea desemnării premierului.
Stiri Politice
Nicușor Dan și Mark Rutte au explicat ce înseamnă NATO 3.0, după Summitul B9: „Alianța funcționează pe protocoale”

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la finalul Summitului B9 de la București, că statele de pe Flancul Estic și din zona nordică au o amenințare comună: Rusia. De asemenea, el și Mark Rutte au explicat de înseamnă NATO 3.0.

Recomandări
Stiri Sociale
Fostul director Romsilva trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 300.000 lei. Doi ani a fost și angajat, și pensionar

Fostul director general Romsilva, Teodor Țigan, a pierdut definitiv procesul cu Romsilva și trebuie să returneze aproape 300.000 de lei încasați ca bonus de pensionare. 

Stiri Politice
Nicuşor Dan: Întrebarea mea pentru partide la consultări va fi care e majoritatea pe care o propun la formarea Guvernului

Consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea ”care este majoritatea pe care o propun”, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, care a menţionat că trebuie să fie o majoritate prooccidentală.

Stiri Justitie
Șpaga uriașă luată cash de fostul procuror șef din Constanța în biroul său de la Parchet. ”Rezolva” orice pentru câteva mii

Fostul procuror șef din Constanța, Gigi Ștefan, a primit recent în biroul său de la Parchet o șpagă de 60.000 de euro pentru a soluționa un dosar, iar în ultimul an a încasat 110.000 euro din alte șpăgi, pentru rezolvarea a tot felul de probleme. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Mai 2026

03:16:17

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Mai 2026

01:43:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 4 | Primăvara și sănătatea inimii, cum prevenim riscurile

34:02

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uraniu fără reacție

42:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

PCH se întoarce pe stadion, dar pregătește un protest inedit

Sport

Reacția marelui Ivan Zamorano după ce Cristi Chivu a reușit eventul în Italia