Nicuşor Dan: Întrebarea mea pentru partide la consultări va fi care e majoritatea pe care o propun la formarea Guvernului

"O să avem discuţii, luni, conform Constituţiei. Probabil că vom avea marţi sau miercuri discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care sunt reprezentanţi de partide parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului, nu va exista un anunţ luni seară sau marţi dimineaţă", a precizat şeful statului, după ce a vizitat expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA.

"Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări (...): care va fi majoritatea, fie că vorbim de Guvern complet, fie că vorbim de Guvern minoritar, fie că vorbim de Guvern tehnocrat. (...) Asta este întrebarea esenţială şi de acolo o să începem discuţia", a explicat Nicuşor Dan.

Partidele trebuie să dea o majoritate prooccidentală, a subliniat el.

"Ce vreau eu să spun este aşa cum am spus deja: trebuie să ne uităm la viitor şi trebuie să ne uităm cu responsabilitate la viitor, pentru că România are nevoie de stabilitate, iar această stabilitate necesită o coerenţă parlamentară. Ceea ce eu vreau să evit, ceea ce şi justifică faptul că am tăcut de multe ori când mi s-a cerut opinia pe diferite subiecte este că, cu toate diferenţele între partidele prooccidentale, ele trebuie să dea o majoritate prooccidentală, asta este, în opinia mea, responsabilitatea pe care o au în momentul ăsta şi ăsta este obiectul discuţiilor de luni şi care vor urma zilele următoare", a arătat preşedintele.