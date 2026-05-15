Nicuşor Dan: Întrebarea mea pentru partide la consultări va fi care e majoritatea pe care o propun la formarea Guvernului

"O să avem discuţii, luni, conform Constituţiei. Probabil că vom avea marţi sau miercuri discuţii cu ceilalţi oameni din Parlament care sunt reprezentanţi de partide parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului, nu va exista un anunţ luni seară sau marţi dimineaţă", a precizat şeful statului, după ce a vizitat expoziţia Black Sea Defense, Aerospace and Security - BSDA.
"Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări (...): care va fi majoritatea, fie că vorbim de Guvern complet, fie că vorbim de Guvern minoritar, fie că vorbim de Guvern tehnocrat. (...) Asta este întrebarea esenţială şi de acolo o să începem discuţia", a explicat Nicuşor Dan.
Partidele trebuie să dea o majoritate prooccidentală, a subliniat el.
"Ce vreau eu să spun este aşa cum am spus deja: trebuie să ne uităm la viitor şi trebuie să ne uităm cu responsabilitate la viitor, pentru că România are nevoie de stabilitate, iar această stabilitate necesită o coerenţă parlamentară. Ceea ce eu vreau să evit, ceea ce şi justifică faptul că am tăcut de multe ori când mi s-a cerut opinia pe diferite subiecte este că, cu toate diferenţele între partidele prooccidentale, ele trebuie să dea o majoritate prooccidentală, asta este, în opinia mea, responsabilitatea pe care o au în momentul ăsta şi ăsta este obiectul discuţiilor de luni şi care vor urma zilele următoare", a arătat preşedintele.
AUR, exclus din calculele pentru guvernare
Preşedintele nu ia în calcul AUR pentru susţinerea unui Guvern minoritar.
"Aşa cum am spus, chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară şi pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are nişte condiţii în trepte cumva. E o întrebare tehnică cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice în care nu vreau să intru acum. Rămân la afirmaţia generală, care să fie majoritatea", a spus Nicuşor Dan, întrebat care va fi varianta de compromis în cazul în care PNL va refuza să susţină un premier tehnocrat sau să ofere majoritatea în Parlament pentru un Guvern.
Legat de faptul că partidele parlamentare nu prea se îndreaptă spre o majoritate parlamentară şi întrebat dacă îşi doreşte refacerea coaliţiei de guvernare, preşedintele a răspuns: "Când spunem coaliţie de guvernare, spunem acel protocol cu acea reprezentare proporţională în Guvern, cu un acord pe prefecţi, secretari de stat şi aşa mai departe, nu spun că o să ajungem acolo".
"Este responsabilitatea noastră ca la sfârşitul procesului, indiferent dacă va fi tehnocrat minoritar, majoritar, acest Guvern să fie susţinut pe nişte chestiuni de politică publică pe care să le agreăm, să fie susţinut de o majoritate, pentru că altfel intrăm foarte repede într-un conflict şi nu are rost. (...) Este responsabilitatea noastră să găsim o soluţie", a arătat preşedintele.
Preşedintele Nicuşor Dan va avea, luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare privind formarea unui nou Guvern.
Sursa:
Agerpres
