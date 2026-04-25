De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina

”Războiul declanșat de Federația Rusă, chiar la granița noastră, este cât se poate de real. Este un război dur, cu consecințe dramatice pentru vieți omenești și cu efecte care, din păcate, ajung uneori să fie resimțite și pe teritoriul României, deși nu suntem parte a conflictului. Noaptea trecută, locuitorii din Galați au trăit o astfel de situație, din păcate, și înțeleg perfect temerile oamenilor din zonă. În urma unui atac intens asupra infrastructurii din Ucraina din zona Reni, fragmente dintr-o dronă de fabricație rusească au ajuns și pe teritoriul României”, a transmis șeful șeful Apărării, într-o postare pe Facebook.

Radu Miruță, vicepremier și ministru al Apărării Naționale, a anunțat sâmbătă că, după incidentul din noaptea de vineri spre sâmbătă din zona municipiului Galați , Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina.

După motor și caracteristici, este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național. Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spațiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus.

”Pentru zborul unor obiecte mici la altitudini foarte joase, în zone cu relief care limitează capacitățile radar, sunt dezvoltate și integrate în sistemul național de monitorizare radar soluții „mobile”, locale. Dar da... numărul acestora este unul limitat și specialiștii militari le concentrează acolo unde riscurile sunt mai mari. Din evoluția atacurilor rusești în Ucraina aproape de granița României, până acum nu au fost indicii pentru o astfel de evoluție în zona în care s-au regăsit fragmentele de dronă azi-noapte”, a explicat ministrul Apărării.

În fiecare lună, MApN dezvoltă soluții noi, fie prin achiziții de capabilități, fie prin replanificarea și integrarea diferită a capabilităților existente. Astfel, militarii Armatei Române acoperă în permanență riscuri care înainte erau neadresate.

”Nicio armată din lume nu poate intercepta resturi de dronă”

”După incidentul de azi-noapte, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina.

Este important ca lucrurile să fie înțelese corect: nicio armată din lume nu poate intercepta resturi de dronă rezultate în urma unor atacuri masive, derulate în orice condiții de relief, la altitudini mici.

Dacă capabilitățile de apărare antiaeriană gândite și incluse în programul SAFE erau ieri în inventarul Armatei Române, chiar și în scenariul specific zborului printr-o anumită zonă de relief, la altitudine mică, de azi-noapte, cel mai probabil drona rusească ar fi fost observată și interceptată”, a precizat ministrul.

”În cadrul MApN, împreună cu aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană, lucrăm în fiecare zi pentru a anticipa și gestiona inclusiv cele mai puțin probabile scenarii de risc. Protejarea populației și a vieților omenești rămâne prioritatea noastră absolută.

Sunt în contact permanent cu colega mea, ministra Afacerilor Externe, pentru ca Federația Rusă să primească un mesaj ferm în urma incidentului de noaptea trecută”, a concluzionat ministrul Apărării.

Explicațiile Ministerului Apărării:

Un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică.

Radarele MApN au detectat, în jurul orei 2:00 dimineața, un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre. Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere.

Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de 1 minut.

Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.

Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.

Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public.

La fața locului se află reprezentanți ai autorităților locale, precum și forțe ale IGSU, Poliției Române și MApN pentru investigarea cazului.

MApN sprijină acțiunea cu echipe de specialiști pentru a pune obiectul în stare de siguranță, urmând a fi ridicat și transportat într-un loc sigur pentru neutralizare.

Aceste evenimente grave au ca origine războiul din Ucraina și acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse împotriva infrastructurii civile a Ucrainei.