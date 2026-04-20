Cu excepţia faptului că, în acest caz, nu există un inamic uman la vedere. În schimb, cei doi ruşi s-au predat în faţa unor roboţi tereştri şi dronelor ucrainene, controlate de un pilot aflat în siguranţă, într-o poziţie situată la kilometri distanţă de linia frontului, relatează CNN.

Acesta este viitorul războiului – şi se întâmplă chiar acum.

„Poziţia a fost capturată fără să se tragă niciun foc”, a declarat pentru CNN Mykola „Makar” Zinkevych, comandantul unităţii ucrainene care a desfăşurat misiunea.

Zinkevych, care serveşte în unitatea „NC13” a Brigăzii a treia de asalt separate a Ucrainei, ocupându-se de sisteme robotizate de atac terestre, a spus că operaţiunea de vara trecută a fost prima din istorie în care o poziţie inamică a fost luată cu asalt şi prizonieri capturaţi de sisteme robotice terestre şi drone, fără implicarea infanteriei. Este o afirmaţie greu de confirmat, dar subliniază mândria Kievului faţă de tehnologia sa.

De atunci, misiunile în care roboţii înlocuiesc soldaţii umani au devenit o activitate obişnuită pentru unitate.

De ani buni, cerul de deasupra liniilor frontului din Ucraina este plin de drone, acestea reprezentând o ameninţare gravă pentru infanterie. Drept urmare, ucrainenii au început să experimenteze cu drone terestre – vehicule controlate de la distanţă, care se deplasează pe roţi sau şenile – şi cu sisteme robotice terestre. Iniţial, acestea erau folosite în principal pentru evacuarea răniţilor şi reaprovizionarea trupelor, dar din ce în ce mai des şi pentru desfăşurarea misiunilor de asalt.

Dronele terestre sunt mult mai greu de detectat şi de interceptat decât vehiculele militare de dimensiuni mai mari. În comparaţie cu omologii lor aerieni, acestea pot opera în toate condiţiile meteorologice şi pot transporta sarcini utile mult mai mari.

De asemenea, sunt mai rezistente şi au o autonomie a bateriei mult mai mare. La sfârşitul anului trecut, Corpul III de Armată, din care face parte Brigada a III-a de Asalt Separată, a declarat că un singur robot terestru echipat cu o mitralieră a reuşit să ţină piept avansului rus timp de 45 de zile, necesitând doar o întreţinere uşoară şi o reîncărcare a bateriei la fiecare două zile.

„Trebuie să înţelegem că nu vom avea niciodată mai mult personal şi că nu vom avea niciodată un avantaj numeric faţă de inamic”, a spus Zinkevych, subliniind forţa militară mult mai mare a Rusiei. „Aşadar, trebuie să obţinem acest avantaj prin intermediul tehnologiei.”

Obiectivul actual, a spus el, este de a înlocui o treime din infanterie cu drone şi roboţi în acest an.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat marţi că dronele şi roboţii au efectuat peste 22.000 de misiuni numai în ultimele trei luni. „Au fost salvate vieţi de peste 22.000 de ori când un robot a intrat în zonele cele mai periculoase în locul unui soldat”, a spus Zelenski într-un discurs dedicat succeselor industriei tehnologice militare a Ucrainei.

Robert Tollast, expert în război terestru la Royal United Services Institute, un think tank britanic de apărare şi securitate, a spus că noile progrese din Ucraina „vor alimenta o dezbatere aprinsă cu privire la faptul dacă aceşti roboţi reprezintă sau nu viitorul războiului”.

El a spus că este probabil ca dronele terestre să aibă dificultăţi în a menţine efectiv controlul asupra teritoriului, comparându-le cu utilizarea tancurilor fără sprijinul infanteriei. Însă acestea „salvează acum în mod regulat vieţile soldaţilor în timpul evacuării răniţilor, al misiunilor periculoase de reaprovizionare, al operaţiunilor de deminare şi, din ce în ce mai des, în luptă”, a spus el.

„Acest lucru este esenţial într-un război în care observarea aeriană cu drone a făcut ca deplasarea în apropierea liniei frontului să fie aproape mortală… chiar şi imaginându-ne un viitor în care NATO nu luptă exact ca Ucraina, este aproape sigur că aceste sisteme vor găsi multe utilizări în cadrul altor forţe”, a adăugat el.

Superioritatea dronelor

Peste patru ani de război au forţat Ucraina să devină un lider global în domeniul dronelor de luptă şi al sistemelor robotizate. Dar efortul de a obţine supremaţia în acest domeniu a fost amplificat odată cu numirea lui Mykhailo Fedorov în funcţia de ministru al apărării al Ucrainei, în ianuarie.

Fedorov a fost anterior ministru al transformării digitale, rol în care a supervizat proiectul de succes al Ucrainei privind războiul cu drone. După preluarea portofoliului apărării, Fedorov a introdus ceea ce ministerul a numit un plan de război, un plan al modului în care Ucraina intenţionează „să forţeze Rusia să facă pace”.

Strategia se concentrează puternic pe tehnologie şi date, cu sute de companii care participă la zeci de iniţiative de dezvoltare şi producţie de drone conduse de guvern.

Fedorov a declarat duminică faptul că doreşte ca sistemele robotice terestre să gestioneze în cele din urmă în întregime logistica de pe linia frontului.

Planul de război se concentrează atât pe apărare, cât şi pe atac. Obiectivul este de a utiliza datele şi tehnologia pentru a identifica fiecare ameninţare aeriană în timp real şi pentru a intercepta cel puţin 95% din rachete şi drone, precum şi de a crea o „zonă de distrugere” cu o adâncime de 15-20 de kilometri de-a lungul liniei frontului, unde dronele şi roboţii operează non-stop. Ministerul Apărării a declarat săptămâna trecută că aproximativ 1.000 de echipaje operau deja în cadrul acestui nou program unificat.

Zinkevych, comandantul ucrainean al roboticii terestre, a spus că abilitatea de a creşte la scară este esenţială. Rusia este în urmă în această cursă, dar face şi progrese, a spus el. „ Pe câmpul de luptă, factorul decisiv nu este cine a inventat tehnologia şi (a descoperit) cum să o aplice, ci cine a reuşit să o extindă pe termen lung.”

Conform analiştilor, cele mai recente progrese tehnologice au oferit Ucrainei un avantaj clar în ceea ce priveşte dronele pe câmpul de luptă. Institutul pentru Studiul Războiului, un organism de monitorizare a conflictelor cu sediul în SUA, a estimat recent că această superioritate în materie de drone „contribuie probabil la încetinirea avansului rus şi la contraofensivele ucrainene recente”.

„Deşi niciuna dintre părţi nu a reuşit să obţină un avantaj decisiv, campania de lovituri de rază medie a Ucrainei a permis Kievului să recâştige avantajul”, au scris analiştii într-o notă, afirmând că „provocarea actuală pentru Ucraina va fi să rămână cu un pas înainte pe măsură ce Rusia ripostează”.

Schimbul de experienţă pentru rachete

Deşi avantajul pe câmpul de luptă oferit de drone s-ar putea să nu fie decisiv pentru război, supremaţia evidentă a Kievului în domeniul războiului cu drone atrage acum tot mai multă atenţie în afara Europei.

Un exemplu este Orientul Mijlociu, unde mai multe ţări care au investit sume uriaşe în consolidarea capacităţilor lor militare convenţionale s-au trezit, de la începutul conflictului cu Iranul, în situaţia neaşteptată de a folosi rachete de 4 milioane de dolari pentru a doborî o dronă a cărei producţie costă 50.000 de dolari.

Resursele limitate ale Ucrainei au forţat-o să dezvolte metode mai ieftine şi mult mai eficiente de combatere a dronelor. Aliaţii care înainte erau reticenţi ascultă acum.

Zelenski a călătorit personal în Orientul Mijlociu, vizitând Arabia Saudită, Qatarul şi Emiratele Arabe Unite înainte de a se îndrepta spre Turcia şi Siria, oferindu-se să împărtăşească o parte din expertiza dobândită cu greu de Ucraina în schimbul sprijinului. Kievul are multe de oferit ţărilor din Golf, care, la rândul lor, dispun de resurse de care Ucraina are nevoie disperată – cum ar fi rachetele pentru apărarea aeriană. Zelenski a semnat, de asemenea, o serie de noi acorduri cu mai multe ţări europene.

Următorul pas important pentru Ucraina – şi pentru orice armată din lume – este, desigur, inteligenţa artificială. Ucraina face progrese semnificative în dezvoltarea şi antrenarea modelelor de AI pentru sisteme fără pilot, folosind date reale de pe câmpul de luptă.

Cu toate acestea, mulţi rămân precauţi în ceea ce priveşte utilizarea AI în cazul dronelor terestre. Zinkevych a afirmat că, deşi vede că anumite procese pot fi automatizate, nu este sigur că tehnologiile complet autonome îşi au locul pe câmpul de luptă.

„Decizia finală trebuie să fie întotdeauna luată de un om”, a spus el. „Aţi încredinţa armele inteligenţei artificiale? Cum putem fi siguri că va fi capabilă să distingă un prieten de un duşman? Cum putem fi siguri că nu va exista o defecţiune sau că ceva nu va merge prost?”

Totuşi, în calitate de fost soldat de infanterie şi comandant de grupuri de asalt, acum responsabil de roboţi, Zinkevych a spus că a fost continuu uimit de progresele tehnologice pe care le-a urmărit în ultimii patru ani.

„Dacă m-aş fi auzit vorbind aşa în 2022, aş fi spus că vorbeşte vreun nebun... că totul era doar science fiction”, a spus el.

Dar acum este pe deplin convins. „Viaţa umană este nepreţuită, în timp ce roboţii nu sângerează. Pe baza acestui fapt, poziţia mea este că sistemele terestre robotizate trebuie dezvoltate mult mai rapid, la o scară mult mai mare, şi implementate ca un sistem global pentru utilizare pe câmpul de luptă.”