Ben Pearson, de 40 de ani, și partenerul său Nathan, de 32 de ani, din Hull, și-au dorit mereu să se stabilească în Franța. În timp ce căutau o proprietate pentru perioada de după retragerea din activitate, au găsit o fermă abandonată în satul Sainte-Segros, din estul Franței. Domeniul include cinci anexe și două hectare de teren, iar tranzacția a fost încheiată în 2023 pentru 80.000 de euro.

După cumpărare, cei doi au lucrat timp de zece luni la renovări. Fondurile estimate între 17.000 și 119.000 de euro s-au terminat mult mai repede decât se așteptau, scrie Daily Mail.

Renovările au consumat rapid economiile

„A trebuit să facem o rețea electrică nouă, să instalăm instalațiile sanitare și un rezervor de apă menajeră. Toți banii s-au dus deja”, a declarat Ben, care, retras din activitatea de inginer aeronautic în cadrul RAF, coordonează lucrările de renovare.

În primele patru luni, cei doi au trăit într-o rulotă amplasată într-un hambar, iar abia în octombrie 2025 s-au mutat în casă. Până acum, au reușit să amenajeze livingul și un dormitor, iar speranța lor este să finalizeze bucătăria până în iunie 2026. Ben a improvizat între timp și o baie provizorie.

Una dintre cele mai mari provocări după mutarea în satul din Franța a fost procesul dificil de renovare. Cei doi își propun ca până la finalul anului 2027 să înceapă lucrările și la etajul casei.

„A fost o experiență de învățare foarte intensă, fiind primul proiect major pe care l-am realizat, în afară de micile reparații prin casă”, a declarat Ben, pentru sursa citată mai sus. Nathan, care lucrează ca profesor de limba engleză, a subliniat provocările vieții în mediul rural.

„A fost o experiență minunată, dar au fost și multe provocări. Administrația, mai ales după Brexit, a fost dificilă. În plus, trăim într-o zonă rurală, unde comunicarea cu localnicii și serviciile este uneori complicată din cauza nivelului nostru limitat de franceză”, a explicat acesta.

Totuși, cuplul nu regretă decizia de a se muta.

„Principalul lucru pentru noi a fost să scăpăm de viața agitată din Anglia și să ne bucurăm de liniștea de aici, ceea ce am reușit să facem”, a adăugat Nathan.

Cum au decis cei doi să își înceapă o nouă viață în Franța

Mama lui Ben, Karen Pearson, în vârstă de 62 de ani, trăiește în Franța de zece ani. Cuplul descoperise ferma din satul în care locuiește aceasta încă de acum șapte ani, însă abia recent s-au simțit pregătiți să facă mutarea.

„Am simțit că ne aflăm într-un cerc vicios: muncă, acasă, TV, somn. Ne-am dat seama că nu profitam la maximum de viață. Ne-am dorit să muncim mai puțin și să ne bucurăm mai mult de viață”, a explicat Ben.

În ciuda dificultăților financiare, cei doi sunt optimiști.

„Ne-am propus un buget de 100.000 de lire sterline, dar acesta s-a terminat deja. Realist vorbind, cred că vom mai cheltui între 100.000 – 177.000 de euro”, a mai spus Ben.

Nathan a adăugat că acum se bazează pe veniturile sale lunare pentru a continua lucrările.

„Dacă nu avem bani pentru ceva, pur și simplu punem proiectul în așteptare. Încerc să găsesc mobilă veche la prețuri avantajoase și să o integrez, păstrând estetica unei ferme tradiționale franceze”, a explicat acesta.