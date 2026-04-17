Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut vineri, la sediul MApN, o întrevedere cu Bezhalel Machlis, președintele companiei israeliene Elbit Systems, în prezența ambasadorului Israelului în România, Lior Ben Dor, anunță Ministerul Apărării Naționale.

Discuțiile s-au concentrat pe identificarea de măsuri concrete pentru remedierea întârzierilor în implementarea programului de sisteme tactice de avioane fără pilot (UAS) Watchkeeper X. „MApN are în vedere toate opțiunile prevăzute de cadrul contractual, inclusiv posibilitatea rezilierii, în funcție de capacitatea companiei de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul semnat în 2023", precizează instituția. „Apreciem prezența Elbit în România și eforturile depuse, dar obligațiile legale și contractuale nu pot fi opționale" a transmis MApN.

Contractul, în valoare de 1,89 miliarde de lei (428,75 milioane de dolari), prevede achiziționarea a șapte sisteme Watchkeeper X (6 terestre și 1 naval), semnat în decembrie 2022. Primul contract subsecvent, pentru trei sisteme terestre, avea termen de livrare 19 iunie 2025.

Elbit Systems a invocat trei evenimente de forță majoră: Operațiunea „Iron Swords" (octombrie 2023) – cu o devansare pentru 3 luni, decalând termenul la 19 septembrie 2025; Operațiunea „Rising Lion" (iunie 2025) – cu încă 33 de zile, decalând la 22 octombrie 2025; și Operațiunea „Lion's Roar" (martie 2026) – încă în desfășurare, care a survenit după termenul contractual de livrare.

Penalitățile pentru neexecutare se ridică la aproximativ 265,5 milioane de lei. Elbit Systems anunțase luni că sistemele sunt gata pentru testele finale de acceptare în România spre sfârșitul lunii aprilie, sub rezerva aprobării autorităților române.