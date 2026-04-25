Nu s-au înregistrat victime, dar întreaga zonă a fost securizată sâmbătă dimineață, iar populația a fost evacuată. Ministerul Apărării a transmis că aparatul ar fi avut încărcătură explozivă.

Radarele Ministerului Apărării au detectat dronele rusești în apropierea graniței, în dreptul județului Tulcea, în jurul orei 2. Două avioane ale Forțelor Aeriene Britanice staționate la noi pentru Poliție Aeriană au plecat spre zona indicată. Aparatele identificate nu erau, la acel moment, pe teritoriul nostru.

Colonel Cristian Popovici, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării: ”Aeronavele Europfighter Typhoon au avut contact radar aflată la 1,5 kilometri de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloții au avut autorizare de angajare a dronei. Radarele Ministerului Apărării Naționale de la sol au avut contact radar cu un grup de ținte până în zona localității Reni din Ucraina unde au fost raportate multiple explozii”.

După 14 minute, localnicii din Grindu și Isaccea au primit mesaje RO-Alert. Iar la 2 și 31 de minute, câțiva locuitori din Galați au sunat la 112 să anunțe că un obiect neidentificat a căzut în zona Bariera Traian.

Localnic: ”S-a zguduit așa. Pe la 2.00. M-am sculat speriat”.

Mai multe echipe de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și ale Ministerului de Interne au securizat zona.

Localnic: ”A căzut o dronă aici, ucraineană, și nu mai dă voie. S-ar putea să aibă explozibil în ea. Au zis vecinii că s-au auzit bubuituri și apoi un vuiet mare când a căzut”.

Aparatul s-a prăbușit peste anexa unei gospodării și peste un stâlp de electricitate. Din fericire, nu era nimeni acolo.

Cel puțin 13 episoade de resturi de drone căzute în România, de la începutul războiului

Potrivit Ministerului Apărării, datele de până acum arată că drona ar fi avut încărcătură explozivă la bord. Ca măsură de precauție, oamenilor din zonă li s-a cerut să plece temporar de acasă.

”Evacuați zona, este situație de urgență!”

”-Trebuie să evacuați zona! În zonă a căzut o dronă...

- O dronă?

- O dronă cu potențial explozibil.

- Și ce să facem?

- Mergeți la o rudă.

- Merg acum”.

”-Ce v-au spus polițiștii?

-Că nu putem înainta”.

Cătălin Sion, ISU Galați: ”La ora actuală au fost evacuate un număr de 217 persoane. Evacuarea s-a făcut pe o rază de aproximativ 200 de metri pătrați de la locul impactului”.

Specialiști din Ministerul Apărării, de la Interne și Serviciul Român de Informații sunt în continuare la fața locului.

Până în prezent, au fost confirmate oficial cel puțin 13 incidente în care fragmente de drone rusești au căzut pe teritoriul României de la începutul invaziei Ucrainei în 2022.

Majoritatea acestor resturi au căzut în zone nelocuite, însă au existat și situații îngrijorătoare în care dronele au ajuns în apropierea sau chiar în interiorul unor localități.

Acum este însă pentru prima dată când resturile au căzut efectiv într-un oraș, chiar peste o gospodărie.

Corespondent ProTV: ”Haideți să ne uităm un pic pe hartă să vedem cum a fost posibil așa ceva. Iată cum arată zona. Orașul Reni este chiar la granița cu România, aici. Acest oraș a fost vizat de 15 drone noaptea trecută iar avioanele Eurofighter Typhoon ridicate de la baza de la Fetești le-au urmărit în permanență. Se pare însă că una dintre ele a scăpat de sub observație și a trecut granița. A parcurs la joasă înălțime circa 18-20 de km până s-a prăbușit în nord-estul orașului Galați, aici în cartierul Bariera Traian”.