Decizia Curții de Apel Timișoara vine după scandalul provocat de primele de zeci de mii de euro încasate de șefi din sistemul silvic.

Fostul director s-a pensionat în februarie 2023 și a încasat atunci un bonus de aproape 100.000 de euro brut. Ulterior, acesta a fost angajat la conducerea Direcției Silvice Arad și a cumulat pensia cu salariul.

În martie 2025, conducerea Romsilva a decis concedierea lui Teodor Țigan, alături de alți directori și angajați vizați de verificările privind bonusurile de pensionare. Acesta a contestat decizia în instanță.

S-a reangajat la Romsilva după ce s-a pensionat cu un bonus de 300.000 de lei

Potrivit legii, prima de pensionare putea fi acordată doar la încetarea contractului individual de muncă. De asemenea, după pensionare, reangajarea ar fi trebuit făcută prin concurs sau procedură de selecție. Lucru care nu s-a întâmplat.

În decembrie 2025, Tribunalul Arad a decis că actele prin care contractul său a fost prelungit după pensionare sunt nule și l-a obligat să restituie bonusul către Romsilva.

Joi, Curtea de Apel Timișoara a confirmat prima hotărâre. Sentința este definitivă. Ca atare, fostul director general al Romsilva trebuie să înapoieze cei 300.000 de lei instituției pe care a condus-o.