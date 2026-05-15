Platforma va fi folosită în cadrul controalelor fiscale, audierilor și medierilor, potrivit unui proiect de ordin al ANAF, pus vineri în transparență.

Cine poate folosi platforma

Platforma de videoconferință a MF-ANAF urmează să fie conectată cu portalul internet al ANAF și cu serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV). Proiectul este parte a PNRR și are ca termen de implementare data de 30 iunie 2026.

Pentru accesul în platformă, contribuabilii trebuie să se identifice în platformă astfel:

certificate calificate aferente contului SPV;

NPOTP - identificatorul utilizatorului reprezentând nume de utilizator și parolă aferente contului SPV și OTP;

ROeID.

Potrivit proiectului, ANAF va transmite prin SPV notificări persoanelor vizate, prin care acestea vor fi informate că pot opta pentru desfășurarea online a procedurilor fiscale. Termenul de răspuns este de doar două zile lucrătoare.

Pentru a participa la derularea procedurilor legale prin platforma de videoconferință, contribuabilii comunică prin SPV organului fiscal central informații privind datele de identificare ale persoanelor participante, respectiv nume, prenume și cod numeric personal/număr de identificare fiscală și, după caz, actul de împuternicire, semnat electronic de persoana care are calitatea de a acorda mandat pentru participarea la întâlniri.

Documentul stabilește și posibilitatea ca persoanele chemate la astfel de întâlniri să confirme participarea, să anunțe imposibilitatea prezentării sau chiar să solicite amânarea, tot prin intermediul Spațiului Privat Virtual, însă doar cu justificarea motivelor. Neprezentarea poate atrage consecințele prevăzute de legislația fiscală, în funcție de procedura în curs.

Mai mult, contribuabilul trebuie să confirme în mod explicit că informațiile și documentele transmise sunt corecte și complete și că este de acord cu desfășurarea întâlnirii în aceste condiții. În lipsa acestei confirmări, accesul la videoconferință poate fi refuzat.

„Prin intermediul proiectului, în prezent, se implementează platforma de videoconferință a MF-ANAF, sistemul electronic de transcriere și sistemul de management al transcrierilor/documentelor. Platforma de videoconferință a MF-ANAF urmează să fie conectată cu portalul internet al ANAF și cu serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV). Platforma de videoconferință va oferi posibilitatea contribuabililor înregistrați în SPV conform OpANAF nr. 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică să se întâlnească cu organul fiscal central pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege, în regim securizat, eliminând necesitatea prezenței la sediile MF și ANAF”, conform referatului de aprobare.

Înregistrarea integrală a tuturor întâlnirilor

Unul dintre cele mai importante elemente prevăzute în proiect este înregistrarea integrală a tuturor întâlnirilor desfășurate online. Potrivit ordinului, discuțiile, explicațiile, declarațiile și lămuririle oferite în cadrul videoconferinței vor fi nu doar înregistrate, ci și transcrise printr-un sistem electronic al ANAF, apoi păstrate și arhivate conform legii. După încheierea întâlnirii, contribuabilul va primi prin SPV minuta oficială a discuției.

ANAF precizează că toate datele colectate în cadrul acestor proceduri vor fi prelucrate în conformitate cu regulamentul european privind protecția datelor personale și vor putea fi transmise altor instituții publice doar în condițiile prevăzute de lege.

În plus, instituția anunță că pe site-ul oficial al ANAF vor fi publicate materiale informative privind utilizarea platformei și pașii pe care contribuabilii trebuie să-i urmeze pentru a participa la întâlnirile online.

Dacă ordinul va fi adoptat în forma actuală, de la 8 iunie 2026 o parte dintre audierile, verificările și procedurile fiscale desfășurate în prezent față în față ar putea fi mutate în mediul online.