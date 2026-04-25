Mesajul premierului după ce o dronă rusească s-a prăbușit în orașul Galați. ”Guvernul va acționa ferm”

Știri Actuale
drona
Shutterstock

Premierul Ilie Bolojan a condamnat incidentul petrecut sâmbătă în Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit peste o gospodărie, anunțând că Executivul va acționa ferm pentru a întări apărarea țării. 

autor
Cristian Anton

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat aliații României despre drona rusească prăbușită în orașul Galați, condamnaă încă o dată războiul declanșat de Kremlin în Ucraina și precizează că Executivul va acționa ferm pentru a întări apărarea țării. 

În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților”, a scris sâmbătă Ilie Bolojan pe Facebook.

Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, continuă mesajul lui Bolojan.

Premierul promite ”o acțiune coordonată și responsabilă”

Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării.

Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, a precizat premierul.

Drona din Galați. Filmul celui mai grav incident militar provocat de ruși în România de la izbucnirea războiului din Ucraina

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ilie bolojan, drona militara, Rusia, galati,

Dată publicare:

Citește și...
Știri Actuale
Drona din Galați. Filmul celui mai grav incident militar provocat de ruși în România de la izbucnirea războiului din Ucraina

Este alertă în Galați. Pentru prima dată de la începutul conflictului din țara vecină, fragmente dintr-o dronă militară au căzut într-o gospodărie din oraș. S-a întâmplat în timpul atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei. 
Știri Actuale
De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina

Ministrul Apărării a anunțat că Armata analizează rearanjarea sistemelor de apărare ale României de la granița cu Ucraina, după ce o dronă rusească s-a prăbușit în orașul Galați. Drona nu a putut fi doborâtă pentru că zbura la altitudine prea mică. 
Știri Actuale
Prima măsură luată de România după ce o dronă rusească s-a prăbușit în orașul Galați. Ambasadorul rus, convocat la MAE

Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la MAE după ce o dronă rusească s-a prăbușit sâmbătă dimineața în municipiul Galați.

Recomandări
Știri Actuale
Stiri Economice
A treia zi de scumpiri mari în toate benzinăriile. Carburanţii au ajuns la preţuri record după majorări succesive

Carburanţii s-au scumpit sâmbătă noaptea în toate staţiile de alimentare. Cele mai mari creşteri de preţuri sunt în staţiile Rompetrol, 20 de bani/l la benzină şi 15 bani la motorină, şi în cele MOL, de 20 de bani la diesel şi 13 bani la benzină.

Știri Actuale
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S10E12

21:59

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 25 Aprilie 2026

02:06:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 12 - 2026

21:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 4

42:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

Sport

Sport

