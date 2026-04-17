Acești „poștași” automatizați aruncă coletele de la o înălțime de aproximativ 3 metri, ceea ce face ca conținutul fiecărei cutii să fie expus riscului de a se sparge sau de a se zdrobi, arată New York Post.

Și este suficient ca chiar și cel mai pasionat adept al IA să-și piardă cumpătul de furie.

„Am încercat să comand un articol fragil prin intermediul unei drone — nu a mers prea bine”, a scris Tamara Hancock, o clientă Amazon din Arizona, în descrierea unui videoclip de pe YouTube care prezenta experimentul eșuat, menit să testeze modul în care robotul-curier gestionează mărfurile fragile.

Amazon a lansat flota sa de drone Prime Air MK30 echipate cu inteligență artificială la sfârșitul anului 2024, oferind livrare „ultra-rapidă” cumpărătorilor din SUA din anumite state, inclusiv Arizona, Florida, Michigan, Kansas și Texas.

Dotate cu tehnologie de ultimă generație de tip „detectare și evitare”, aceste aparate aerodinamice sunt capabile să livreze articolele eligibile, cu o greutate maximă de 2,3 kg, în zonele desemnate, în cel mult 60 de minute.

Funcții precum camerele de detectare a obstacolelor ajută dronele să „vadă” și să ocolească persoanele, animalele de companie și bunurile, în timp ce lasă comenzile pe peluzele din față sau din spate ale caselor din zone suburbane.

Incidente cu drone Amazon

Tehnologia de ultimă generație nu pare însă să garanteze aterizări în condiții de siguranță.

De la lansarea inițială a dronelor, s-au înregistrat numeroase coliziuni, printre care un accident recent în care o dronă s-a prăbușit și a luat foc într-o clădire din Texas, precum și mai multe defecțiuni survenite în timpul zborului pe vreme ploioasă.

Iar clienții sunt cei care suportă consecințele.

Hancock, o profesoară universitară, a comandat un recipient cu sirop cu aromă de zmeură albastră — fără să știe dacă îndulcitorul lichid urma să vină într-o sticlă de plastic sau de sticlă.

Din păcate, la sosirea rapidă a coletului, în timpul zborului, ea a văzut cum achiziția ei a fost trântită de pământ de către robot, provocând explozia acesteia la impact.

„E peste tot”, a spus ea nervoasă, în timp ce deschidea pachetul deteriorat în fața a 1,1 milioane de spectatori de pe conturile sale de social media.

„Ar trebui să-l comanzi prin livrare cu drona?”, a continuat ea în timp ce curăța din cutie bucățile lipicioase și pătate cu albastru ale ambalajului de plastic. „Cred că depinde cât de mult ai nevoie de el.”

„Se poate salva. Pot să torn [siropul] într-o altă sticlă”, a recunoscut ea înainte de a face o pauză semnificativă, sugerând că utilizarea serviciului de curierat aerian cu IA s-ar putea să nu merite efortul.

Tasha, o altă utilizatoare Amazon, a văzut drona aruncând un pachet lângă aleea pavată din curtea unui vecin. Din păcate, elicele acesteia au făcut ca alte colete livrate anterior să fie aruncate de vânt, unul dintre ele ajungând chiar în stradă.

„Ar trebui să lase livrările doar pe iarbă, nu pe beton”, a remarcat altcineva.

„Așa că aruncă pachetele pe jos, oriunde”, a scris un martor indignat, subliniindu-și nemulțumirea cu „FOH” — un acronim pentru expresia explicită „F- -k outta here”.