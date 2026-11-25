Un refugiu STB s-a prăbușit peste un tramvai Imperio pe Valea Cascadelor. Linia 25, blocată temporar
Un tramvai Imperio de pe linia 25 a fost avariat, miercuri, după ce un refugiu al stației STB de pe Valea Cascadelor, din Sectorul 6 al Capitalei, s-a prăbușit peste el.
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În urma incidentului semnalat de un membru al comunității „Trafic Alert București LIVE 24/7”, linia 25 a fost blocată temporar, notează News.ro.
Un membru al comunității „Trafic Alert București LIVE 24/7” a transmis celorlalți că un refugiu al unei stații a Societății de Transport București (STB) a căzut peste un tramvai Imperio, pe Strada Valea Cascadelor, în stația Liniei, pe sensul de mers spre Depoul Militari.
Pe contul său de X, STB a transmis miercuri, în jurul orei 11:30, că linia 25 a fost blocată pe Strada Valea Cascadelor, stația Liniei, pe sensul spre Depoul Militari, din cauza unui „incident tehnic”, iar călătorii au fost informați că a fost înființată linia navetă 625, care a funcționat între Depoul Militari și Piața Danny Huwe.
Ulterior, în jurul orei 12:15, STB a revenit și a anunțat că linia 25 funcționează normal pe Strada Valea Cascadelor, mai arată publicația citată.
Imaginea surprinsă de un membru al comunității „Trafic Alert București LIVE 24/7” arată refugiul prăbușit peste tramvai și bucăți de sticlă de la geamurile avariate, împrăștiate pe carosabil.
B365.ro precizează că nu este prima dată în ziua de 25 noiembrie când linia 25 a fost blocată. În jurul orei 09:42, STB a transmis că tramvaiele de pe linia 25 erau blocate pe Bd. Timișoara, în stația Valea Oltului, pe sensul de mers spre Depoul Militari. Și în acest caz, autobuzele liniei 625 au ieșit pe traseu până la remedierea problemei, situația revenind la normal la ora 10:35.
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