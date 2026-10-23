Un bloc turn aflat în construcție s-a prăbușit în Nairobi. Imagini șocante | VIDEO

"Către ora (locală) 13.40 (şi ora României), s-a prăbuşit un imobil în construcţie (...) în cartierul Eastleigh, la Nairobi", a anunţat pe X Crucea Roşie. Organizația precizează că a trimis o echipă la faţa locului.

Mai multe publicaţii vorbesc despre un imobil de 18 etaje, însă despre mărimea construcţiei circulă informaţii contradictorii.

Înregistrări video care circulă online surprind o surpare spectaculoasă, într-un nor dens de praf, în acest cartier popular foarte frecventat de către comunitatea somaleză.

Presa locală scrie că au avut loc jafuri. Imagini surprind o mulţime adunată în jurul surpării.

La Nairobi are loc un boom al construcţiilor, extrem de rapid. Cazuri de surpare a unor imobile nu sunt rare în Kenya, adesea din cauza unor construcţii de proastă calitate şi nerespectării reglementărilor.