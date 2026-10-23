Un bloc turn aflat în construcție s-a prăbușit în Nairobi. Imagini șocante | VIDEO

Stiri externe
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Un imobil de mai multe etaje, aflat în construcţie, s-a surpat vineri în capitala kenyană Nairobi, anunţă Crucea Roşie, care se teme că persoane au fost prinse sub dărâmături, relatează AFP.

autor
Cristian Anton

Mai multe publicaţii vorbesc despre un imobil de 18 etaje, însă despre mărimea construcţiei circulă informaţii contradictorii.

"Către ora (locală) 13.40 (şi ora României), s-a prăbuşit un imobil în construcţie (...) în cartierul Eastleigh, la Nairobi", a anunţat pe X Crucea Roşie. Organizația precizează că a trimis o echipă la faţa locului.

Înregistrări video care circulă online surprind o surpare spectaculoasă, într-un nor dens de praf, în acest cartier popular foarte frecventat de către comunitatea somaleză.

Presa locală scrie că au avut loc jafuri. Imagini surprind o mulţime adunată în jurul surpării.

La Nairobi are loc un boom al construcţiilor, extrem de rapid. Cazuri de surpare a unor imobile nu sunt rare în Kenya, adesea din cauza unor construcţii de proastă calitate şi nerespectării reglementărilor.

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Sursa: News.ro

Etichete: bloc prăbușit, nairobi,

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