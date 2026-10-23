Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, într-un dosar de înșelăciune cu consecințe grave, în care un om de afaceri din Buzău a reclamat că a pierdut 1,1 milioane de euro.

După ce s-a ales cu două dosare penale noi în ultimele 48 de ore, Călin Georgescu a încercat să-i convingă pe judecătorii Curții de Apel că merită o măsură mai blândă în dosarul de înșelăciune în care a primit arest preventiv acum 23 de zile. Prezenți la Curtea de Apel au fost și susținătorii săi.

„Domnul Georgescu, fiți tare! Fiți tare, dl Georgescu! Procurorii corupți vor fi la pușcărie!”.

Chiar dacă ședința nu a fost una publică, la ușa sălii s-au strâns mai mulți susținători, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină.

Corespondent ProTV: „Cu o atmosferă tensionată în fața sălii de judecată, cei doi judecători din complet au avut opinii diferite privind schimbarea arestului preventiv cu cel la domiciliu, așa că a fost nevoie de un al treilea judecător să intre într-un complet de divergență pentru un verdict final”.

Mandatul de arestare al lui Călin Georgescu expiră pe 29 octombrie, DIICOT cere prelungirea

La fel s-a întâmplat și pe 29 septembrie, când Călin Georgescu a fost trimis după gratii.

Corespondent ProTV: „În timp ce judecătorii au rămas în pronunțare și mulțimea de susținători ai lui Călin Georgescu a rămas să protesteze în fața Curții de Apel, blocând traficul, circulația se desfășoară cu greutate în tot centrul Bucureștiului”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a aflat că rămâne după gratii pentru 30 de zile. Avocatul său a declarat că au luat act de decizia curții, pe care nu o comentează. Au vorbit în schimb susținătorii săi.

Susținătoare: „Nu cedăm, nu ne lăsăm, domnul Călin Georgescu e nevinovat”.

După-amiază, pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu a apărut un mesaj: „Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice”.

Prima lună de arest preventiv va expira în cazul lui Călin Georgescu pe 29 octombrie, însă procurorii DIICOT au cerut deja prelungirea măsurii.