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Construit între 1927 și 1930, complexul a devenit una dintre cele mai cunoscute embleme ale arhitecturii moderniste.

Clădirea se află în cartierul Döbling, în nordul capitalei Austriei. Este alcătuită din două corpuri unite, cu un plan apropiat de forma dreptunghiulară. Lungimea oficială este de 1.100 de metri, însă dacă ar fi însumată lungimea ambelor corpuri pe conturul lor, rezultatul ar fi de peste două ori mai mare, scrie polsatnews.

Terenul pe care a fost ridicat complexul era, în secolul al XII-lea, o ramificație a Dunării, iar înainte de începerea construcției aici se aflau grădini.

Karl-Marx-Hof, simbol al „Vienei Roșii”

Proiectul a fost realizat de arhitectul Karl Ehn, discipol al celebrului Otto Wagner. Construcția a făcut parte din programul municipal de locuințe lansat de social-democrații care conduceau orașul.

Între 1923 și 1934, la Viena au fost construite peste 61.000 de locuințe sociale. În acea perioadă, capitala Austriei a primit supranumele de „Viena Roșie”, iar Karl-Marx-Hof a devenit unul dintre simbolurile acestui proiect politic și urbanistic.

Aripile masive, fațadele roșii, arcadele și turnurile distinctive i-au adus clădirii și porecla de „fortăreața roșie”. Fațada este decorată cu patru sculpturi realizate de Josef Franz Riedl, care simbolizează libertatea, grija, iluminarea și educația fizică.

Un adevărat oraș în interiorul orașului

Complexul a fost conceput ca un mic oraș autonom, care să le ofere locuitorilor servicii și facilități de bază fără să fie nevoie să părăsească zona.

Printre dotările prevăzute se numărau:

spălătorii;

grădinițe și creșe;

bibliotecă;

cabinet stomatologic;

cabinete medicale;

săli pentru spectacole;

restaurante.

Clădirea are între trei și șase etaje și cuprindea inițial peste 1.000 de apartamente. Toate locuințele proiectate aveau toaletă proprie și apă curentă, deși nu dispuneau de băi. Pentru acea perioadă, o altă facilitate importantă era iluminatul electric în fiecare încăpere. Unele apartamente aveau și balcoane, considerate un element de lux în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Construcțiile ocupă doar 18,5% din suprafața proprietății. Restul spațiului a fost amenajat cu patru curți interioare, parcuri și grădini. Parcul din centrul complexului se întinde pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați.

Locuințe pentru muncitori, dar și un simbol al conflictelor politice

Karl-Marx-Hof a fost construit în perioada de după Primul Război Mondial, când Viena se confrunta cu o criză acută de locuințe, în special în rândul muncitorilor. Complexul a fost gândit tocmai pentru a răspunde acestei nevoi.

Totuși, proiectul a stârnit controverse. O parte a populației înstărite a orașului a privit clădirea drept o provocare politică. Fațadele roșii și porțile monumentale, care aminteau de intrările unor palate, erau asociate cu influența tot mai mare a stângii.

În februarie 1934, la doar câțiva ani de la inaugurare, complexul a devenit unul dintre locurile confruntărilor din timpul războiului civil austriac. Karl-Marx-Hof a fost bombardat de artilerie și a suferit distrugeri importante, dar a supraviețuit luptelor.

O renovare amplă a fost realizată între 1989 și 1992. Apartamentele aparțin în continuare municipalității vieneze. În prezent, complexul cuprinde peste 1.300 de locuințe, în care pot trăi aproximativ 5.000 de persoane.