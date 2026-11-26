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Potrivit petiţiei, 902 medici dentişti şi aproximativ 490 de farmacişti promovaţi au rămas fără specializare după repartiţia din 22 noiembrie. În ambele domenii, concurenţa a fost de circa 3,8 candidaţi pe loc, aşa încât doar aproximativ unul din trei promovaţi a prins un loc, potrivit News.ro.

Pe 25 noiembrie, ministrul Sănătăţii a anunţat că va suplimenta locurile pentru cei peste 800 de absolvenţi de medicină promovaţi şi nerepartizaţi. Ministrul s-a consultat cu universităţile şi a promis că prezintă soluţia până la finalul săptămânii. Anunţul nu face referire la medicina dentară şi la farmacie.

"Acelaşi concurs, acelaşi prag, acelaşi drept", scriu petiţionarii.

Conform sursei citate, cele trei domenii au dat concursul în aceeaşi zi, după aceeaşi metodologie, cu acelaşi prag de promovare: 60% din punctajul maxim naţional, iar o suplimentare doar la medicină ar însemna "tratament diferit" pentru candidaţi aflaţi în aceeaşi situaţie.

"Fără rezidenţiat, un medic dentist nu poate deveni specialist în stomatologie generală, ortodonţie sau chirurgie dento-alveolară. Un farmacist nu poate deveni specialist în farmacie clinică sau laborator farmaceutic", afirmă semnatarii petiţiei, avertizând că vor pierde un an până la sesiunea din 2027, iar unii ar putea pleca să se specializeze în străinătate.

Semnatarii invocă un precedent din 2019, când prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.881/2019 au fost suplimentate 2.448 de locuri: 936 la medicină, 1.052 la medicină dentară şi 460 la farmacie. "În 2020, în schimb, cele 565 de locuri suplimentare au mers doar la medicină", adaugă petiţionarii.

Argumentul juridic al semnatarilor petiţiei

Argumentul juridic al semnatarilor petiţiei este că, potrivit OG nr. 18/2009, cifra de şcolarizare se stabileşte anual prin ordin al ministrului, doar pentru medicină legea cerând ca aceasta să fie cel puţin egală cu numărul absolvenţilor. Prin urmare, spun petiţionarii, suplimentarea pentru medicină dentară şi farmacie poate fi decisă tot prin ordin.

Semnatarii cer un ordin de suplimentare a cifrei de şcolarizare, astfel încât toţi cei care au trecut pragul de 60% să poată alege un loc, aplicarea soluţiei anunţate pe 25 noiembrie şi la medicină dentară şi farmacie, cu acelaşi calendar, o repartiţie suplimentară, în ordinea clasificării finale din 18 noiembrie, consultarea facultăţilor de medicină dentară şi farmacie privind capacitatea de pregătire, modificarea OG nr. 18/2009, ca garanţia aplicată la medicină să acopere din 2027 şi celelalte două domenii, precum şi un răspuns public al ministerului şi primirea unei delegaţii a petiţionarilor.

Cifrele concursului din 15 noiembrie 2026 arată că la Medicină dentară din cei 1.855 de candidaţi înscrişi au promovat 1.399, în condiţiile în care au fost scoase la concurs doar 491 de locuri, peste 900 de promovaţi rămânând fără loc.

La Farmacie, s-au înscris 934 de candidaţi şi au promovat 737, fiind scoase la concurs doar 245 de locuri, astfel că aproape 500 de promovaţi au rămas fără loc.

Pentru comparaţie, la medicină au promovat 6.066 de candidaţi, iar peste 800 au rămas fără loc sau post, mai arată semnatarii petiţiei adresate ministrului Sănătăţii.