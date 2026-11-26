Cinci persoane, condamnate la închisoare în cazul copilului de 3 ani mort în fosa septică din curtea unei școli din Iași
Cinci angajați din învățământ, administrație și sănătate au fost condamnați la închisoare pentru ucidere din culpă, în cazul unui copil de 3 ani care a murit după ce a căzut în fosa septică din curtea unei școli din județul Iași.
Sursa: ProTV
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Sentința pronunțată la 7 ani și jumătate de la tragica întâmplare nu este definitivă.
Cea mai mare pedeapsă, de patru ani de închisoare cu executare, a primit-o fosta directoare a Școlii Profesionale Brăești, la care era arondată unitatea în curtea căreia a murit copilul.
La fel și profesoara care coordona direct școala. Fostul viceprimar al comunei a fost condamnat la trei ani de închisoare, iar doi angajați ai Direcției de Sănătate Publică Iași, care aveau datoria să verifice școala, au primit câte doi ani și șase luni.
În cazul unuia dintre inspectori, judecătorii au decis suspendarea executării pedepsei. Tragedia s-a petrecut în aprilie 2019. Băiețelul de 3 ani venise la școală împreună cu fratele mai mare pentru a participa la o acțiune de plantare de copaci. Copilul rămas nesupravegheat a căzut în fosa septică a toaletei din curtea școlii, care era acoperită cu un capac metalic ruginit și neasigurat.
Toți cei cinci inculpați au fost obligați de instanță să plătească, în solidar, despăgubiri morale de 400.000 de lei mamei copilului decedat. Apărătorii lor au refuzat să comenteze sentința, care nu este definitivă.
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