Captură de 2,5 milioane de lei într-un container sosit din India în Portul Constanţa. Ce au descoperit poliţiştii. FOTO
Poliţiştii de frontieră au descoperit mii de parfumuri susceptibile a fi contrafăcute într-un container sosit din India în Portul Constanţa.
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Valoarea acestora depăşeşte 2,5 milioane de lei. Bunurile erau destinate unei societăţi comerciale din Republica Moldova, scrie news.ro.
Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat, joi, că o echipă comună formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a controlat un container sosit din India în Portul Constanţa. Acesta urma să ajungă la o societate comercială din Republica Moldova.
„În urma verificărilor amănunţite, s-a constatat că în interiorul containerului se aflau peste 18.000 de parfumuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute, a căror valoare estimată depăşeşte 2,5 milioane de lei”, au afirmat reprezentanţii Gărzii de Coastă.
Poliţiştii fac cercetări pentru punerea în circulaţie a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate pentru produse identice ori similare, fapt ce poate prejudicia titularii drepturilor asupra acestora.
Bunurile au fost ridicate pentru expertizare.
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